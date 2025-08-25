Cuenta DNI te permite ahorrar en farmacias y perfumerias: cómo es el descuento y qué días se puede aprovechar La billetera virtual brinda descuentos especiales durante todo el mes con el propósito de que sus usuarios realicen compras a un costo más bajo. Por







Los usuarios de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, disfrutan de una amplia variedad de beneficios. Entre las promociones más recientes, la aplicación incorporó un descuento especial en compras realizadas en farmacias y perfumerías, lo que permite ahorrar en productos de cuidado personal y salud. Esta acción refleja el compromiso del banco de ofrecer ventajas concretas que ayuden a aliviar el bolsillo de sus clientes en rubros de primera necesidad.

Para acceder a este beneficio, es fundamental considerar que el descuento solo se encuentra disponible durante dos días específicos de la semana. Con esta modalidad, el Banco Provincia busca incentivar el uso de su billetera virtual en jornadas puntuales, generando así un mayor movimiento en los comercios adheridos. Los usuarios deben prestar atención a la comunicación oficial del banco para conocer las fechas exactas en las que podrán aprovechar la promoción.

La estrategia de descuentos limitados en el tiempo se complementa con otras promociones ya conocidas de Cuenta DNI, como los beneficios en supermercados, comercios de barrio y ferias. De esta forma, el Banco Provincia consolida a su billetera virtual como una herramienta integral para la gestión de las finanzas personales, brindando a los usuarios la oportunidad de ahorrar de manera significativa en una amplia gama de compras cotidianas.

Cuenta DNI Banco Provincia lanzó una serie de beneficios exclusivos durante todo mayo de 2025 a través de su billetera virtual Cuenta DNI. Banco Provincia Cómo es el descuento en farmacias y perfumerías con Cuenta DNI Desde este mes, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un beneficio especial: un 10% de descuento en farmacias y perfumerías. La promoción está disponible todos los miércoles y jueves, ofreciendo una oportunidad ideal para ahorrar en productos de cuidado personal, salud y bienestar. Para obtener el descuento, resulta necesario que los comercios visitados estén adheridos a esta propuesta de la billetera virtual del Banco Provincia.

Una particularidad de este beneficio es que no establece un tope de reintegro, lo que permite aprovechar el 10% de ahorro sin límite en el monto de la compra. Para que la promoción sea válida, el pago debe realizarse con el dinero disponible en la cuenta a través de la aplicación. Esta condición busca impulsar el uso de la billetera virtual como medio principal de pago en las compras cotidianas.

Es importante recordar que solo los clientes sin atrasos en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia pueden acceder a este beneficio. Con esta medida, la entidad asegura que la promoción se destine a quienes mantienen un historial crediticio sólido y un comportamiento financiero responsable. Así, el banco premia la fidelidad de sus usuarios y fortalece a Cuenta DNI como una herramienta integral para administrar las finanzas personales. Farmacia Qué promociones tiene Cuenta DNI en agosto 2025 Las promociones de este mes son: Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos). Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 23 agosto. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

35% de descuento el sábado 23 agosto. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos). Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000). Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Garrafas : 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000). Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app. Con esta amplia gama de beneficios, el Banco Provincia reafirma su compromiso de acompañar a las familias bonaerenses, brindando herramientas de ahorro en productos esenciales, servicios educativos y opciones de consumo cotidiano. Estas iniciativas refuerzan el rol de Cuenta DNI como una plataforma financiera que contribuye a mejorar la economía personal y familiar.