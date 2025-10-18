Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Hay un tipo de inversión que ofrece ganancias más altas que las operaciones presenciales. En octubre, la rentabilidad supera la inflación y mantiene atractivo el ahorro en pesos.

Pese a un comienzo de año con algunas dudas, los plazos fijos recuperaron protagonismo entre quienes buscan una alternativa de inversión segura y de corto plazo . En octubre, las tasas ofrecidas por los principales bancos muestran diferencias significativas, lo que permite comparar opciones antes de decidir dónde colocar el dinero disponible.

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima garantizada, cada entidad financiera define libremente los intereses que ofrece a sus clientes . Este cambio reactivó la competencia entre bancos, generando una amplia disparidad de rendimientos y estrategias para atraer depósitos. En un contexto de inflación moderada y tasas variables, elegir bien puede marcar la diferencia en la rentabilidad final del ahorro.

Actualmente, los inversores evalúan no solo la tasa nominal anual, sino también la ganancia efectiva mensual y su relación con la inflación esperada. Esa combinación permite estimar si el rendimiento real es positivo y si conviene reinvertir los intereses al finalizar el plazo, aprovechando el efecto compuesto que incrementa los resultados con el paso de los meses.

De acuerdo con las cifras actualizadas del sistema financiero, la rentabilidad de un plazo fijo a 30 días varía según el canal y la entidad utilizada. En sucursal, una colocación de $3.000.000 genera un interés de $83.835,62, lo que lleva el monto total a $3.083.835,62 con una tasa nominal anual (TNA) del 34% y una tasa efectiva anual (TEA) del 39,84%.

En cambio, al realizar la inversión de forma electrónica, los beneficios son mayores. En ese caso, los intereses alcanzan $108.493,15, elevando el monto final a $3.108.493,15. Esta opción corresponde a una TNA del 44% y una TEA del 54,07%, lo que refleja una diferencia mensual considerable frente a la operación presencial.

La brecha entre ambos canales responde a la estrategia de los bancos por fomentar las operaciones digitales, que implican menores costos operativos. Por eso, los depósitos online no solo resultan más ágiles y accesibles, sino también más rentables para quienes buscan maximizar su ganancia en el corto plazo.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema, estimada en torno al 3,12%, se mantiene por encima del aumento de precios proyectado para octubre, que según el último relevamiento del Banco Central rondaría el 2%. Esto implica que los plazos fijos siguen ofreciendo un rendimiento real positivo para los ahorristas.

En el caso de las entidades que pagan hasta un 44% anual, la ventaja frente a la inflación es aún mayor, con un margen superior al punto porcentual respecto del incremento esperado. Sin embargo, los especialistas advierten que estos resultados dependen de mantener la reinversión mensual y de que la inflación no se acelere en los próximos meses.