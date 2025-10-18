18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Hay un tipo de inversión que ofrece ganancias más altas que las operaciones presenciales. En octubre, la rentabilidad supera la inflación y mantiene atractivo el ahorro en pesos.

Por
La brecha entre ambos canales responde a la estrategia de los bancos por fomentar las operaciones digitales.

La brecha entre ambos canales responde a la estrategia de los bancos por fomentar las operaciones digitales.

Pese a un comienzo de año con algunas dudas, los plazos fijos recuperaron protagonismo entre quienes buscan una alternativa de inversión segura y de corto plazo. En octubre, las tasas ofrecidas por los principales bancos muestran diferencias significativas, lo que permite comparar opciones antes de decidir dónde colocar el dinero disponible.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.  
Te puede interesar:

Qué debés hacer para tener descuento en locales gastronómicos con Cuenta DNI por el Día de la Madre

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima garantizada, cada entidad financiera define libremente los intereses que ofrece a sus clientes. Este cambio reactivó la competencia entre bancos, generando una amplia disparidad de rendimientos y estrategias para atraer depósitos. En un contexto de inflación moderada y tasas variables, elegir bien puede marcar la diferencia en la rentabilidad final del ahorro.

Actualmente, los inversores evalúan no solo la tasa nominal anual, sino también la ganancia efectiva mensual y su relación con la inflación esperada. Esa combinación permite estimar si el rendimiento real es positivo y si conviene reinvertir los intereses al finalizar el plazo, aprovechando el efecto compuesto que incrementa los resultados con el paso de los meses.

Plazos fijos en pesos invertir
Cuánto gano invirtiendo hoy en plazos fijos en pesos

Cuánto gano invirtiendo hoy en plazos fijos en pesos

Cuánto ganas por depositar $3.000.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con las cifras actualizadas del sistema financiero, la rentabilidad de un plazo fijo a 30 días varía según el canal y la entidad utilizada. En sucursal, una colocación de $3.000.000 genera un interés de $83.835,62, lo que lleva el monto total a $3.083.835,62 con una tasa nominal anual (TNA) del 34% y una tasa efectiva anual (TEA) del 39,84%.

En cambio, al realizar la inversión de forma electrónica, los beneficios son mayores. En ese caso, los intereses alcanzan $108.493,15, elevando el monto final a $3.108.493,15. Esta opción corresponde a una TNA del 44% y una TEA del 54,07%, lo que refleja una diferencia mensual considerable frente a la operación presencial.

La brecha entre ambos canales responde a la estrategia de los bancos por fomentar las operaciones digitales, que implican menores costos operativos. Por eso, los depósitos online no solo resultan más ágiles y accesibles, sino también más rentables para quienes buscan maximizar su ganancia en el corto plazo.

Dinero plazo fijo
A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema, estimada en torno al 3,12%, se mantiene por encima del aumento de precios proyectado para octubre, que según el último relevamiento del Banco Central rondaría el 2%. Esto implica que los plazos fijos siguen ofreciendo un rendimiento real positivo para los ahorristas.

En el caso de las entidades que pagan hasta un 44% anual, la ventaja frente a la inflación es aún mayor, con un margen superior al punto porcentual respecto del incremento esperado. Sin embargo, los especialistas advierten que estos resultados dependen de mantener la reinversión mensual y de que la inflación no se acelere en los próximos meses.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los bancos con mayores intereses logran superar el nivel de inflación proyectado para octubre.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Permite comprar productos frescos con un descuento del 40% durante todo octubre.

Así podés acceder a un 40% de descuento en ferias y mercados con Cuenta DNI en octubre 2025

Invertir de forma electrónica ofrece una ganancia mayor con bajo nivel de riesgo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

En octubre de 2025, los bancos ofrecen tasas muy distintas entre sí.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas $1.500.000 a 30 días en octubre 2025

La promoción forma parte del programa de beneficios que la billetera mantiene durante todo el mes.

Hasta el mismo domingo: cómo es el 30% de descuento que tiene Cuenta DNI para el Día de la Madre en octubre 2025

Es conveniente realizar la inversión desde home banking o sus aplicaciones.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Rating Cero

Cazzu habría apostado nuevamente al amor.

Bomba en el espectáculo: vinculan a Cazzu con un reconocido actor de teatro

Ahora, llegó a la gran N roja, Mi padre, el asesino BTK, el documental que es tendencia, una producción estadounidense en primera persona, donde el relato es de la propia hija del homicida.
play

Mi padre, el asesino BTK: cuál es la trama del documental de Netflix que tiene un detalle único

Daniela acompañará a Thiago en la rehabilitación.

Daniela Celis contó que Thiago Medina tiene que aprender a leer y escribir tras el accidente

Nico Vázquez se va de viaje con Dai Fernández.

Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas de Netflix.

La impresionante transformación de los actores de Stranger Things: así se veían en la temporada 1

Mariano Castro murió a los 54 años.
play

Así recordaba Mariano Castro a su hermano Juan: "Lamentablemente no pudo..."

últimas noticias

Quienes buscan un descanso distinto, rodeado de verde y con la impronta de un lugar con historia, encuentran en este hotel un refugio ideal. 

Viajar a Córdoba: el hotel con paisajes hermosos que eligió alguna vez Lionel Scaloni

Hace 21 minutos
Los Antiguos, un lugar espectacular. 

Turismo en Argentina: el destino que es una de las joya más lindas del sur

Hace 29 minutos
El truco para saber la clave de wi fi en tu celular

Por qué apagar el Wifi de tu celular cuando vas a dormir es una práctica que beneficia la salud

Hace 30 minutos
Cazzu habría apostado nuevamente al amor.

Bomba en el espectáculo: vinculan a Cazzu con un reconocido actor de teatro

Hace 32 minutos
Consumir una pequeña cantidad de chocolate a diario, puede dar ciertos beneficios a la salud.

Esto le pasa al cuerpo si comés chocolate todos los días

Hace 36 minutos