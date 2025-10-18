18 de octubre de 2025 Inicio
Qué debés hacer para tener descuento en locales gastronómicos con Cuenta DNI por el Día de la Madre

La promoción especial por la jornada festiva busca no solo rendir homenaje, sino también impulsar la actividad del sector gastronómico.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

 

El Banco Provincia lanzó una promoción especial por el Día de la Madre, que ofrece un 30% de descuento en una extensa red de bares, restaurantes y cafés adheridos. La iniciativa busca estimular el consumo familiar en una fecha significativa para el sector gastronómico, brindando a los bonaerenses la posibilidad de agasajar a las madres con un beneficio económico. La promoción estará disponible durante el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre.

Cómo es el ahorro en ferias que tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

El beneficio se aplica en locales gastronómicos de toda la provincia de Buenos Aires y contempla un tope de reintegro de $8.000 por transacción. Este límite busca optimizar el impacto de la medida sobre el presupuesto familiar, asegurando que el descuento se refleje de manera inmediata al momento del pago. Así, miles de familias bonaerenses podrán disfrutar de una experiencia gastronómica sin un gasto elevado.

Con esta propuesta, el Banco Provincia cumple una doble función: fomenta el consumo en una fecha de fuerte componente afectivo y, al mismo tiempo, actúa como un mecanismo de alivio financiero para sus clientes. El porcentaje de descuento y el tope establecido garantizan que el beneficio sea tangible para los usuarios que decidan aprovechar la promoción durante el fin de semana festivo.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Así es la promoción del Día de la Madre que tiene Cuenta DNI en octubre 2025

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia lanzó una promoción especial para celebrar el Día de la Madre en octubre de 2025, con el propósito de fomentar el consumo familiar y brindar un beneficio económico significativo a los bonaerenses. La propuesta se centra en el rubro gastronómico, invitando a las familias a disfrutar de una salida en bares, restaurantes o cafés con un descuento directo del 30% sobre el total de la compra en los locales adheridos de toda la provincia.

La promoción estará disponible durante el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre de 2025, coincidiendo con la fecha de la celebración. Este beneficio permite planificar con mayor flexibilidad los festejos, ya sea anticipando una comida el día previo o compartiendo el almuerzo o la cena principal el domingo. La medida busca acompañar a los usuarios en una ocasión especial, al mismo tiempo que dinamiza la actividad del sector gastronómico.

El descuento se aplicará exclusivamente en los pagos realizados a través de la aplicación Cuenta DNI, utilizando las funciones “Pagar con QR” o “clave DNI”. Además, cuenta con un tope de reintegro de $8.000 por persona, alcanzable con consumos cercanos a los $26.700, lo que representa un ahorro importante para los grupos familiares que decidan aprovechar la promoción. El monto reintegrado se acreditará automáticamente en los días hábiles posteriores a la compra.

Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.

Con esta iniciativa, el Banco Provincia reafirma su compromiso con el impulso del consumo local y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas del sector gastronómico. La promoción del Día de la Madre se posiciona como una de las más atractivas del mes de octubre, combinando un beneficio económico tangible con el valor emocional de compartir una experiencia familiar significativa.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025

En octubre de 2025, la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia presentó una serie de beneficios diseñados para aliviar el gasto familiar en distintos rubros. La promoción más relevante del mes se centró en la celebración del Día de la Madre, ofreciendo un 30% de descuento en bares, restaurantes y cafés adheridos durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre, con un tope de reintegro de $8.000 por persona.

Además de la oferta gastronómica, Cuenta DNI mantuvo sus descuentos semanales habituales, orientados a rubros esenciales y comercios de proximidad. Los viernes se aplicó un 20% de ahorro en comercios de barrio, con un límite de $4.000 por día, y en una jornada especial del mes los usuarios disfrutaron de un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de $6.000 por persona.

Las promociones y ofertas de Cuenta DNI se renuevan en mayo de 2025, trayendo consigo nuevos beneficios anunciados por la billetera virtual del Banco Provincia.

La promoción también contempló beneficios en canales de venta alternativos y sectores específicos. En ferias y mercados bonaerenses, se otorgó un 40% de descuento con un límite semanal de $6.000, mientras que librerías, farmacias y perfumerías ofrecieron un ahorro del 10% en días determinados de la semana.

De esta manera, octubre se consolidó como un mes estratégico de ahorro para los usuarios de Cuenta DNI, combinando descuentos en alimentación, comercio local, librerías y farmacias, y reforzando el objetivo del Banco Provincia de acompañar a las familias en la planificación de sus gastos.

