Así podés acceder a un 40% de descuento en ferias y mercados con Cuenta DNI en octubre 2025 El Banco Provincia mantiene un beneficio especial para quienes usan su billetera digital. Por







Permite comprar productos frescos con un descuento del 40% durante todo octubre. Pexels

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, sigue ofreciendo importantes beneficios para los usuarios bonaerenses durante el mes de octubre. Uno de los más destacados es el reintegro del 40% en compras realizadas en ferias y mercados adheridos, una ayuda clave para reducir gastos en alimentos esenciales como frutas, verduras y productos frescos.

El descuento se aplica todos los días de la semana y forma parte de las medidas del Banco Provincia para acompañar el consumo familiar. Quienes usen la app en los puestos identificados con el sistema “Cuenta DNI Comercios” podrán ahorrar hasta $6.000 por persona cada semana, siempre que abonen desde el saldo disponible en la billetera digital.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia

Cómo es el descuento del 40% en ferias y mercados con Cuenta DNI El beneficio permite obtener un 40% de descuento en ferias, mercados populares y comercios bonaerenses adheridos a Cuenta DNI Comercios. Está disponible todos los días, sin restricción de rubros, y se puede utilizar para compras cotidianas de alimentos y productos básicos. El tope de reintegro semanal es de $6.000 por persona, lo que equivale a un consumo de $15.000.

Para acceder al descuento, el usuario debe verificar que el comercio esté adherido al programa y abonar desde la app usando la opción “Pagar QR” o “Cuenta DNI Comercios”. El beneficio se acredita de manera automática en la cuenta del usuario.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles. Banco Provincia Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025 Durante octubre, el Banco Provincia mantiene varios beneficios activos: Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con tope de reintegro de $4.000.

20% de descuento todos los viernes, con tope de reintegro de $4.000. Universidades: 40% de reintegro diario en locales adheridos, con tope semanal de $6.000.

40% de reintegro diario en locales adheridos, con tope semanal de $6.000. Gastronomía: 30% de descuento el sábado 18 y domingo 19 de octubre por el Día de la Madre, con tope de $8.000.

30% de descuento el sábado 18 y domingo 19 de octubre por el Día de la Madre, con tope de $8.000. Librerías: 10% los lunes y martes en librerías adheridas, sin límite de reintegro.

10% los lunes y martes en librerías adheridas, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, también sin tope.

10% los miércoles y jueves, también sin tope. Comercios no alimenticios: 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a la app.