Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Las tasas que se consiguen al sacarlo por vía digital ofrecen mejores beneficios que las presenciales.

Mientras se vive un contexto de estabilidad cambiaria y tasas en constante revisión, los plazos fijos vuelven a consolidarse como una opción atractiva para quienes buscan preservar el valor de sus ahorros en pesos. Con la llegada de octubre y el pago de sueldos, muchos ahorristas analizan qué entidad financiera ofrece el mejor rendimiento para obtener una ganancia sin exponer su economía.

Así podés acceder a un 40% de descuento en ferias y mercados con Cuenta DNI en octubre 2025

Desde que el Banco Central decidió eliminar la tasa mínima obligatoria, cada banco puede establecer libremente su TNA, lo que generó una fuerte competencia por captar depósitos. Esta medida provocó una amplia dispersión de rendimientos entre entidades públicas, privadas y digitales, obligando a los inversores a comparar cuidadosamente antes de definir dónde colocar su dinero.

Por este motivo, conocer cuánto se gana en cada banco y cómo se posicionan las tasas frente a la inflación resulta clave para aprovechar al máximo el rendimiento mensual. Las diferencias entre invertir de manera presencial o a través de canales electrónicos también influyen en la rentabilidad final, y pueden representar varios miles de pesos de diferencia en apenas un mes.

De acuerdo con los valores de referencia actuales, un depósito en el Banco Nación de 2 millones de pesos a 30 días ofrece resultados distintos según la modalidad elegida. En las operaciones presenciales en sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en torno al 34%, lo que arroja una ganancia estimada de 55.890 pesos al cabo de un mes. De esta manera, el monto total a cobrar sería de 2.055.890 pesos.

Sin embargo, los rendimientos son mayores si la inversión se realiza de manera electrónica. En ese caso, las entidades suelen ofrecer una TNA cercana al 44%, equivalente a una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 54,07%. Bajo estas condiciones, el interés ganado sería de 72.328 pesos, y el monto total ascendería a 2.072.328 pesos al cumplirse los 30 días.

La diferencia entre ambas modalidades puede parecer mínima, pero proyectada a lo largo de varios meses o con montos mayores puede representar un rendimiento significativamente superior. Por eso, los bancos digitales o las plataformas en línea se ubican como una alternativa conveniente para quienes buscan maximizar los intereses sin trámites presenciales.

Banco Nación con Modo Durante toda la promoción, una persona puede ahorrar hasta $48.000, mientras que en un hogar con dos titulares el ahorro puede llegar a $96.000. Banco Nación

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La rentabilidad promedio de los plazos fijos, que ronda el 3,12% mensual, se mantiene por encima de la inflación esperada para octubre, estimada en torno al 2% según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. Esto significa que, al menos en el corto plazo, la colocación de pesos en depósitos a término sigue ofreciendo un rendimiento real positivo.

En el caso de los bancos que ofrecen una TNA del 44%, el margen frente al aumento de precios es aún más favorable, lo que permite conservar y aumentar el poder adquisitivo en apenas 30 días. De todos modos, los analistas recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses mes a mes, para aprovechar el efecto compuesto y sostener la ganancia en contextos de inflación variable.