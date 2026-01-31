Atención ANSES: este es el monto confirmado del Complemento Leche en febrero 2026

- La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el monto del Complemento Leche será de $48.691 en febrero.
- Esta ayuda se entrega de forma automática a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años y titulares de la AUE.
- El cobro es automático, por eso se recomienda mantener actualizados los datos personales en Mi Anses.
- Desde el organismo aclaran que, en algunos casos, la acreditación puede demorar hasta 90 días desde el inicio del cobro de la prestación principal.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de febrero 2026. Y en ese sentido, informó que el monto del Complemento Leche será de $48.691 durante el segundo mes del año. Se trata de un apoyo alimentario que asegura leche y alimentos nutritivos a embarazadas y niños hasta 3 años que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.