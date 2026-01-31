31 de enero de 2026 Inicio
Atención ANSES: este es el monto confirmado del Complemento Leche en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló cuánto pagará por este extra el próximo mes.

Anses confirmó el monto del Complemento Leche para febrero 2026.

Anses confirmó el monto del Complemento Leche para febrero 2026.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el monto del Complemento Leche será de $48.691 en febrero.
  • Esta ayuda se entrega de forma automática a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años y titulares de la AUE.
  • El cobro es automático, por eso se recomienda mantener actualizados los datos personales en Mi Anses.
  • Desde el organismo aclaran que, en algunos casos, la acreditación puede demorar hasta 90 días desde el inicio del cobro de la prestación principal.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de febrero 2026. Y en ese sentido, informó que el monto del Complemento Leche será de $48.691 durante el segundo mes del año. Se trata de un apoyo alimentario que asegura leche y alimentos nutritivos a embarazadas y niños hasta 3 años que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

Complemento Leche

Qué es el Complemento Leche de ANSES

El Complemento Leche, creado por la Ley 27.611, forma parte del Plan de los Mil Días. Se trata de una política pública orientada a garantizar una alimentación adecuada y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES

Cobran este beneficio:

  • Mujeres gestantes
  • Personas en período de lactancia
  • Niñas y niños de hasta 3 años que cobran la AUH

A diferencia de otras prestaciones, el Complemento Leche se otorga de manera automática, sin necesidad de realizar gestiones ante Anses. El pago se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE. Desde el organismo aclaran que, en algunos casos, la acreditación puede demorar hasta 90 días desde el inicio del cobro de la prestación principal.

Monto del Complemento Leche de ANSES en febrero 2026

Para febrero 2026, el monto de esta ayuda económica se ubica en $48.691.

