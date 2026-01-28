28 de enero de 2026 Inicio
Atención ANSES: el cambio de última hora para febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió información sobre una modificación importante para el próximo mes.

Anses anunció cambios de última hora para  varios beneficiarios para el mes de febrero.

Anses anunció cambios de última hora para  varios beneficiarios para el mes de febrero.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció modificaciones en el cronograma de pagos de febrero.
  • Esto se debe a los feriados por Carnaval 2026, que serán los días lunes 16 y martes 17.
  • Los grupos afectados por esta situación son jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH.
  • Para el segundo mes del año los haberes tendrán un aumento del 2,8%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció cambios de última hora para el calendario de pagos de febrero. Esto se debe a los cuatro días que serán feriado por Carnaval, y que las entidades bancarias no brindarán atención al público, por lo que algunos beneficiarios verán afectadas sus fechas de cobro debido a esta modificación.

Anses detalló cómo quedará el calendario de febrero 2026 con los feriados de Carnaval.
ANSES: así quedará el calendario de pagos de febrero 2026 por los feriados por carnavales

SUAF de ANSES
Aunque los titulares de SUAF recibirán un aumento, la Administración Nacional de Seguridad Social ha modificado el calendario de pagos.

Aunque los titulares de SUAF recibirán un aumento, la Administración Nacional de Seguridad Social ha modificado el calendario de pagos.

ANSES: cambios en el calendario por los feriados de febrero 2026

Por los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero, el organismo debió reorganizar el esquema de cobros.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

En este caso, el calendario se interrumpe por los feriados y se retoma tras el fin de semana largo:

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.
  • DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.
  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.
  • DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.
  • DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.
  • DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.
  • DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.
  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.
  • DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.
  • DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.
  • DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.
  • DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero.
  • DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero.
  • DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero.
  • DNI terminados en 9: martes 24 de febrero.
