Atención ANSES: el cambio de última hora para febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció cambios de última hora para el calendario de pagos de febrero. Esto se debe a los cuatro días que serán feriado por Carnaval, y que las entidades bancarias no brindarán atención al público, por lo que algunos beneficiarios verán afectadas sus fechas de cobro debido a esta modificación.