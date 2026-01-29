29 de enero de 2026 Inicio
La lamentable noticia que recibieron algunos jubilados de ANSES para febrero 2026: qué pasó

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó novedades importantes para un grupo de beneficiarios.

Anses dio una mala noticia para un grupo de jubilados para febrero 2026.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que hay algunos jubilados que no recibirán el bono de $70.000.
  • Se trata de aquellos que cobran más que el haber mínimo, que en febrero será de $359.219.
  • Quienes cobren un poco más que ese monto, recibirán un bono de menor valor hasta llegar al tope de $429.219.
  • Los pagos se acreditan en base al último número del DNI de cada titular.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) indicó que hay un grupo de jubilados que no recibirá en febrero 2026 el bono de refuerzo de ingresos, que son aquellos que cobran más que el haber mínimo.

La jubilación mínima más el bono pasará a ser de $429.254.
Oficializaron el bono de $70 mil para la jubilación mínima en febrero, cifra congelada desde marzo de 2024

Jubilados ANSES
Por qué hay un grupo de jubilados que no cobran el bono de ANSES

El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo en febrero, es decir, $359.219.

Los jubilados que cobren un poco más, recibirán un bono de menor valor hasta llegar a un tope de $429.219. Aquellos jubilados que cobren más que este monto no recibirán ningún tipo de ayuda.

Monto de las jubilaciones de ANSES en febrero 2026

Anses confirmó un aumento del 2,84% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025. Es por eso que con la actualización, más el bono de $70.000, los montos finales de febrero son:

  • Jubilación mínima: $429.219,42
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54
  • Pensiones no contributivas: $321.453,59
  • Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42
Jubilados ANSES
Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

Las fechas de pago se ordenan en base al último número del DNI de cada beneficiario

Jubilados de ANSES que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero (por feriado de Carnaval)

Jubilados de ANSES que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
