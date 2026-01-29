Anses dio una mala noticia para un grupo de jubilados para febrero 2026.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que hay algunos jubilados que no recibirán el bono de $70.000.
Se trata de aquellos que cobran más que el haber mínimo, que en febrero será de $359.219.
Quienes cobren un poco más que ese monto, recibirán un bono de menor valor hasta llegar al tope de $429.219.
Los pagos se acreditan en base al último número del DNI de cada titular.
