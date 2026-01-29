La lamentable noticia que recibieron algunos jubilados de ANSES para febrero 2026: qué pasó La Administración Nacional de la Seguridad Social informó novedades importantes para un grupo de beneficiarios. Por + Seguir en







Anses dio una mala noticia para un grupo de jubilados para febrero 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que hay algunos jubilados que no recibirán el bono de $70.000.

Se trata de aquellos que cobran más que el haber mínimo, que en febrero será de $359.219.

Quienes cobren un poco más que ese monto, recibirán un bono de menor valor hasta llegar al tope de $429.219.

Los pagos se acreditan en base al último número del DNI de cada titular. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) indicó que hay un grupo de jubilados que no recibirá en febrero 2026 el bono de refuerzo de ingresos, que son aquellos que cobran más que el haber mínimo.

Por qué hay un grupo de jubilados que no cobran el bono de ANSES El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo en febrero, es decir, $359.219.

Los jubilados que cobren un poco más, recibirán un bono de menor valor hasta llegar a un tope de $429.219. Aquellos jubilados que cobren más que este monto no recibirán ningún tipo de ayuda.

Monto de las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 Anses confirmó un aumento del 2,84% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025. Es por eso que con la actualización, más el bono de $70.000, los montos finales de febrero son:

Jubilación mínima: $429.219,42

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54

Pensiones no contributivas: $321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 Las fechas de pago se ordenan en base al último número del DNI de cada beneficiario

Jubilados de ANSES que cobran la mínima DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero (por feriado de Carnaval) Jubilados de ANSES que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero