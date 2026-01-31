Anses informó que paga $204.217 por la suma de tres beneficios para combinar.
ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en febrero paga $204.217,80 a familias titulares de la AUH con un hijo menor de 3 años.
Se debe a la suma de tres beneficios: por un lado la AUH, que será de $103.276; la Tarjeta Alimentar por un hijo, que es de $52.250 y el Complemento Leche cuyo monto equivale a $48.691.
En el caso de los dos beneficios adicionales, se cobran automáticamente, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales para su cobro.
Para febrero, el aumento de los haberes será del 2,8%
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que en febrero, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un hijo menor de tres años cobrará $204.217. Se trata de la suma del haber principal, que el próximo mes será de $103.276, más $52.250 por la Tarjeta Alimentar y $48.691 por el Complemento Leche.
Para febrero, con el aumento del 2,8%, la AUH asciende a $129.096. Sin embargo hay que tener en cuenta que de ese total, Anses solo acredita el 80% del total, por lo que finalmente los beneficiarios cobrarán $103.276.
Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder
Cobran la Tarjeta Alimentar de forma automática los siguientes grupos:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
Personas con hijos con discapacidad que perciban AUH, sin límite de edad.
Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026
Los montos que se acreditan durante el calendario de pagos de febrero son:
Familias con un hijo y titulares de la AUE: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites.
Monto del Complemento Leche de ANSES en febrero 2026
El Complemento Leche es una política pública orientada a garantizar una alimentación adecuada y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.