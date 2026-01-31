ANSES paga $204.217 en febrero 2026: los 3 beneficios que podés combinar La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó quiénes cobran este monto el próximo mes. Por + Seguir en







Anses informó que paga $204.217 por la suma de tres beneficios para combinar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en febrero paga $204.217,80 a familias titulares de la AUH con un hijo menor de 3 años.

Se debe a la suma de tres beneficios: por un lado la AUH, que será de $103.276; la Tarjeta Alimentar por un hijo, que es de $52.250 y el Complemento Leche cuyo monto equivale a $48.691.

En el caso de los dos beneficios adicionales, se cobran automáticamente, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales para su cobro.

Para febrero, el aumento de los haberes será del 2,8%

AUH de ANSES Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio. Freepik Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026 Para febrero, con el aumento del 2,8%, la AUH asciende a $129.096. Sin embargo hay que tener en cuenta que de ese total, Anses solo acredita el 80% del total, por lo que finalmente los beneficiarios cobrarán $103.276.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder Cobran la Tarjeta Alimentar de forma automática los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas con hijos con discapacidad que perciban AUH, sin límite de edad.

Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE). Tarjeta Alimentar Administración Nacional de la Seguridad Social Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) serán los principales beneficiarios de este ciclo de pagos, recibiendo un aumento en sus haberes y un bono complementario a través de la Tarjeta Alimentar. Freepik Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026 Los montos que se acreditan durante el calendario de pagos de febrero son:

Familias con un hijo y titulares de la AUE: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062 Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites.