ANSES paga $204.217 en febrero 2026: los 3 beneficios que podés combinar

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó quiénes cobran este monto el próximo mes.

Anses informó que paga $204.217 por la suma de tres beneficios para combinar.

ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en febrero paga $204.217,80 a familias titulares de la AUH con un hijo menor de 3 años.
  • Se debe a la suma de tres beneficios: por un lado la AUH, que será de $103.276; la Tarjeta Alimentar por un hijo, que es de $52.250 y el Complemento Leche cuyo monto equivale a $48.691.
  • En el caso de los dos beneficios adicionales, se cobran automáticamente, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales para su cobro.
  • Para febrero, el aumento de los haberes será del 2,8%

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que en febrero, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un hijo menor de tres años cobrará $204.217. Se trata de la suma del haber principal, que el próximo mes será de $103.276, más $52.250 por la Tarjeta Alimentar y $48.691 por el Complemento Leche.

Anses confirmó un aumento más dos extras para la AUH.
Los 2 extras confirmados para la AUH de ANSES más aumento en febrero 2026

AUH de ANSES
Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio.

Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026

Para febrero, con el aumento del 2,8%, la AUH asciende a $129.096. Sin embargo hay que tener en cuenta que de ese total, Anses solo acredita el 80% del total, por lo que finalmente los beneficiarios cobrarán $103.276.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder

Cobran la Tarjeta Alimentar de forma automática los siguientes grupos:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Personas con hijos con discapacidad que perciban AUH, sin límite de edad.
  • Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).
Tarjeta Alimentar Administración Nacional de la Seguridad Social
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) serán los principales beneficiarios de este ciclo de pagos, recibiendo un aumento en sus haberes y un bono complementario a través de la Tarjeta Alimentar.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026

Los montos que se acreditan durante el calendario de pagos de febrero son:

  • Familias con un hijo y titulares de la AUE: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres hijos o más: $108.062

Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites.

Monto del Complemento Leche de ANSES en febrero 2026

El Complemento Leche es una política pública orientada a garantizar una alimentación adecuada y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

En febrero el monto es de $48.691.

