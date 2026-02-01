Dura una hora y media, está en Netflix y muestra el accionar de una asesina profesional Una producción estadounidense de 2020 cruza espionaje, crimen y drama personal en un relato intenso, marcado por persecuciones y tensión constante. + Seguir en







Ava, acción y suspenso en el catálogo de Netflix.

Dentro de su estrategia de sumar producciones breves y de alto impacto, Netflix incorporó a su catálogo la película estadounidense Ava, una apuesta por la acción directa y el suspenso constante. Estrenada originalmente en 2020, la cinta se presenta como una propuesta compacta, con un desarrollo narrativo concentrado que evita desvíos innecesarios y prioriza la intensidad de cada escena.

Dirigida por Tate Taylor, la película se apoya en una estructura clásica del cine de acción, pero introduce un componente psicológico que atraviesa todo el relato. En apenas 96 minutos, la historia articula persecuciones, misiones encubiertas y enfrentamientos violentos con un conflicto interno que define a su protagonista y condiciona cada una de sus decisiones.

Protagonizada por Jessica Chastain, junto a un elenco de figuras reconocidas, la producción se inscribe dentro del cine de crimen contemporáneo. Aunque se trata de una ficción y no está basada en hechos reales, el relato construye un universo verosímil donde la lealtad es inestable, las reglas cambian constantemente y cualquier error puede tener consecuencias irreversibles.

netflix-pelicula-ava2jpg.webp La película Ava, encabezada por Jessica Chastain, integra el catálogo de Netflix con una propuesta de acción y espionaje. Netflix: sinopsis de Ava La película narra la historia de Ava Faulkner, una asesina profesional al servicio de una organización secreta dedicada a eliminar objetivos de alto riesgo en distintas partes del mundo. Su eficacia operativa, su frialdad y su precisión la convierten en una pieza clave dentro de la estructura clandestina para la que trabaja, que se mueve entre el espionaje internacional y el crimen organizado.

Sin embargo, detrás de ese desempeño impecable se esconden conflictos personales no resueltos que comienzan a afectar su rendimiento. Cuando una misión se sale de control, Ava queda expuesta y pierde la protección de quienes hasta entonces garantizaban su seguridad. A partir de ese quiebre, la trama combina acción intensa con un retrato más íntimo de una mujer obligada a enfrentarse a su pasado mientras lucha por sobrevivir en un entorno donde la traición es una amenaza constante.

Tráiler de Ava Embed - AVA (2020) Jessica Chastain Tráiler Subtitulado En Español Reparto de Ava El film cuenta con un elenco que sostiene el tono oscuro y violento de la historia, aportando solidez a los distintos niveles del conflicto: Jessica Chastain como Ava Faulkner

como Ava Faulkner John Malkovich como Duke

como Duke Common como Michael

como Michael Geena Davis como Bobbi Faulkner

como Bobbi Faulkner Colin Farrell como Simon

como Simon Ioan Gruffudd como Peter Hamilton

como Peter Hamilton Joan Chen como Toni La combinación de estas interpretaciones refuerza la tensión narrativa y consolida un relato donde la acción y el drama personal avanzan de manera paralela, sin perder cohesión ni ritmo.