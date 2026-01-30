30 de enero de 2026 Inicio
Cuándo se cobra la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló el calendario, los requisitos y el monto de la Ayuda Escolar Anual.

La Ayuda Escolar Anual es un pago único destinado a cubrir gastos educativos del inicio de clases.

  • El pago se realiza una sola vez al año y se acredita en marzo de 2026.
  • El monto confirmado es de $85.000 por hijo.
  • Está destinado a titulares de AUH con hijos en edad escolar.
  • Requiere la presentación anual del certificado escolar a través de Mi Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Ayuda Escolar Anual correspondiente a 2026 se pagará durante marzo, en la antesala del inicio del ciclo lectivo. El beneficio consiste en un refuerzo económico único que busca aliviar los gastos asociados a la escolaridad y alcanza a millones de familias que cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

El aumento del límite se fijó en un 2,85% según la inflación de diciembre.
Asignaciones Familiares de ANSES: este es el nuevo tope de ingresos para febrero 2026

El beneficio alcanza a titulares de AUH con hijos en edad escolar o con discapacidad.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de ANSES 2026

La prestación está dirigida a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes que asisten a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. En el caso de hijos sin discapacidad, el beneficio alcanza a menores de entre 45 días y 18 años que concurran a nivel inicial, primario o secundario.

Para los hijos con discapacidad no existe límite de edad. El organismo previsional admite la asistencia a escuelas comunes o especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de formación laboral, siempre que estén debidamente registrados.

Monto de la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

Con los valores vigentes, el monto de la Ayuda Escolar Anual fue fijado en $85.000 por cada hijo. Desde el organismo explicaron que este refuerzo apunta a cubrir parte de los gastos típicos del comienzo de clases, como útiles, indumentaria y materiales educativos. El pago se deposita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobran las asignaciones habituales, siempre que el certificado escolar esté correctamente presentado.

Cómo acceder a la Ayuda Escolar de ANSES

La presentación del certificado escolar es obligatoria y debe realizarse todos los años. El trámite se gestiona de manera online desde Mi Anses, dentro de la sección “Hijos”, donde se genera el formulario correspondiente para cada menor. Una vez impreso, el certificado debe ser completado y firmado por la institución educativa o el centro correspondiente, y luego cargado nuevamente en el sistema mediante una foto clara del documento.

El monto confirmado para 2026 es de $85.000 por cada hijo.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar de ANSES

Anses informó que la acreditación de la Ayuda Escolar Anual 2026 se realizará durante marzo, coincidiendo con el inicio del calendario escolar. El pago se efectúa automáticamente para quienes hayan cumplido con la presentación del certificado dentro de los plazos establecidos.

