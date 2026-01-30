Cuándo se cobra la Ayuda Escolar de ANSES en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló el calendario, los requisitos y el monto de la Ayuda Escolar Anual. Por + Seguir en







La Ayuda Escolar Anual es un pago único destinado a cubrir gastos educativos del inicio de clases. Freepik

El pago se realiza una sola vez al año y se acredita en marzo de 2026.

El monto confirmado es de $85.000 por hijo.

Está destinado a titulares de AUH con hijos en edad escolar.

Requiere la presentación anual del certificado escolar a través de Mi Anses. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Ayuda Escolar Anual correspondiente a 2026 se pagará durante marzo, en la antesala del inicio del ciclo lectivo. El beneficio consiste en un refuerzo económico único que busca aliviar los gastos asociados a la escolaridad y alcanza a millones de familias que cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

Ayuda Escolar 5 El beneficio alcanza a titulares de AUH con hijos en edad escolar o con discapacidad. Freepik Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de ANSES 2026 La prestación está dirigida a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes que asisten a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. En el caso de hijos sin discapacidad, el beneficio alcanza a menores de entre 45 días y 18 años que concurran a nivel inicial, primario o secundario.

Para los hijos con discapacidad no existe límite de edad. El organismo previsional admite la asistencia a escuelas comunes o especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de formación laboral, siempre que estén debidamente registrados.

Monto de la Ayuda Escolar de ANSES en 2026 Con los valores vigentes, el monto de la Ayuda Escolar Anual fue fijado en $85.000 por cada hijo. Desde el organismo explicaron que este refuerzo apunta a cubrir parte de los gastos típicos del comienzo de clases, como útiles, indumentaria y materiales educativos. El pago se deposita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobran las asignaciones habituales, siempre que el certificado escolar esté correctamente presentado.

Cómo acceder a la Ayuda Escolar de ANSES La presentación del certificado escolar es obligatoria y debe realizarse todos los años. El trámite se gestiona de manera online desde Mi Anses, dentro de la sección “Hijos”, donde se genera el formulario correspondiente para cada menor. Una vez impreso, el certificado debe ser completado y firmado por la institución educativa o el centro correspondiente, y luego cargado nuevamente en el sistema mediante una foto clara del documento.

Ayuda Escolar 4 El monto confirmado para 2026 es de $85.000 por cada hijo. Freepik Cuándo se cobra la Ayuda Escolar de ANSES Anses informó que la acreditación de la Ayuda Escolar Anual 2026 se realizará durante marzo, coincidiendo con el inicio del calendario escolar. El pago se efectúa automáticamente para quienes hayan cumplido con la presentación del certificado dentro de los plazos establecidos.