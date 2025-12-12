Cómo está Joaquín Levinton después de haber sufrido un infarto

El cantante se encuentra internado en la unidad de Terapia Intensiva del Hospital Fernández.

El músico Joaquín Levinton debió ser trasladado de urgencia esta madrugada luego de descompensarse en pleno show en un local de Palermo. Según informó Alberto Crescenti, titular, del SAME, el episodio comenzó a las 0.45, cuando el cantante presentó un dolor precordial intenso , acompañado de hipotensión y una marcada sudoración , síntomas compatibles con un cuadro cardíaco agudo.

Ante la situación, el equipo del lugar convocó inmediatamente al SAME , que llegó a las 0.52 y logró estabilizar al artista en los primeros minutos. “Se sospechó un compromiso cardiológico y se lo derivó rápidamente al Hospital Fernández”, explicó Crescenti en diálogo con C5N.

En el centro de salud se confirmó que Levinton padeció un síndrome coronario agudo y quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva , donde permanece bajo monitoreo estricto. Durante las próximas horas se le realizarán estudios complementarios y el seguimiento de enzimas cardíacas para evaluar la evolución del infarto.

Los especialistas remarcaron que la rapidez en la asistencia fue clave para evitar un cuadro más grave. “Lo importante fue la reacción. El dolor típico en el pecho que no cede, la sudoración intensa, la baja de presión… todo indicaba que la bomba estaba fallando. Se lo compensó a tiempo y eso permitió que hoy esté bien”, señalaron.

En el último parte médico se confirmó el infarto agudo de miocardio . Levinton se encuentra consciente, compensado y bajo tratamiento hemodinámico . “La tasa de supervivencia en casos asistidos rápidamente es alta”, añadieron desde el hospital.

La evolución del músico será evaluada en las próximas horas mientras continúa internado bajo estricta observación.

Qué es un infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca que sufrió Joaquín Levinton

El infarto agudo de miocardio es la muerte de una parte del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Infarto significa "necrosis por falta de riego sanguíneo", con agudo se refiere a "súbito", con mio a "músculo" y con cardio a "corazón".

Cuáles son los síntomas del infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca que sufrió Joaquín Levinton

El síntoma más característico del infarto agudo de miocardio es el dolor en el pecho. A diferencia de episodios previos, suele ser un dolor más intenso y prolongado, conocido como “angor” o angina. Por lo general, aparece de manera repentina y se describe como una presión fuerte en el centro del tórax, similar a un puño que retuerce o un peso que oprime el corazón.

En muchos casos, este dolor se irradia hacia los hombros, especialmente el izquierdo, hacia el brazo del mismo lado, o asciende al cuello, pudiendo llegar a la garganta, los dientes o el maxilar inferior. En otras ocasiones, puede proyectarse hacia la espalda.

Los síntomas pueden manifestarse en reposo, incluso durante el sueño, o desencadenarse durante un esfuerzo físico y persistir después de él. Además, se prolongan durante varios minutos.

Un infarto agudo de miocardio es una emergencia médica, por lo que demanda atención inmediata. En caso de reconocer estos síntomas, comunicarse con el 107.