Atención ANSES: quiénes cobran sus haberes antes de Navidad 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acredita los pagos del último mes del año. En ese sentido hay varios beneficiarios que cobran antes de Navidad. Los haberes se otorgan en base al último número del DNI de los titulares. Este mes las prestaciones tienen un aumento del 2,3%.
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes del último mes del año. Y en ese sentido, se detalló cuáles son los beneficiarios que cobran sus prestaciones antes de Navidad. En ese sentido, es importante detallar que los pagos se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.
Jubilados ANSES
Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
ANSES: quiénes cobran antes de Navidad 2025
fechas de pago se organizan en base al último número del DNI de cada beneficiario:
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 5: 12 de diciembre DNI terminados en 6: 15 de diciembre DNI terminados en 7: 15 de diciembre DNI terminados en 8: 16 de diciembre DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 3: 12 de diciembre DNI terminados en 4: 15 de diciembre DNI terminados en 5: 16 de diciembre DNI terminados en 6: 17 de diciembre DNI terminados en 7: 18 de diciembre DNI terminados en 8: 19 de diciembre DNI terminados en 9: 22 de diciembre Asignación Por Embarazo DNI terminados en 2: 12 de diciembre DNI terminados en 3: 15 de diciembre DNI terminados en 4: 16 de diciembre DNI terminados en 5: 17 de diciembre DNI terminados en 6: 18 de diciembre DNI terminados en 7: 19 de diciembre DNI terminados en 8: 22 de diciembre DNI terminados en 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Cuánto cobro por la asignación de Maternidad de ANSES
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero Pensiones No Contributivas DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre