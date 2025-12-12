Atención ANSES: quiénes cobran sus haberes antes de Navidad 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló cuáles son los beneficiarios que reciben sus pagos antes del 25 de diciembre.

Este mes las prestaciones tienen un aumento del 2,3%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes del último mes del año. Y en ese sentido, se detalló cuáles son los beneficiarios que cobran sus prestaciones antes de Navidad. En ese sentido, es importante detallar que los pagos se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.