Atención ANSES: quiénes cobran sus haberes antes de Navidad 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló cuáles son los beneficiarios que reciben sus pagos antes del 25 de diciembre.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acredita los pagos del último mes del año.
  • En ese sentido hay varios beneficiarios que cobran antes de Navidad.
  • Los haberes se otorgan en base al último número del DNI de los titulares.
  • Este mes las prestaciones tienen un aumento del 2,3%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes del último mes del año. Y en ese sentido, se detalló cuáles son los beneficiarios que cobran sus prestaciones antes de Navidad. En ese sentido, es importante detallar que los pagos se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.

Jubilados ANSES
ANSES: quiénes cobran antes de Navidad 2025

Las fechas de pago se organizan en base al último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación Por Embarazo

  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
