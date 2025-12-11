11 de diciembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y PNC, este viernes 12 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 12 de diciembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses explicó cómo cobrar el aguinaldo sin salir de casa.
Así podés cobrar el aguinaldo de ANSES sin moverte de tu casa en diciembre 2025

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este viernes 12 de diciembre con DNI finalizado en 3.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este viernes 12 de diciembre con DNI terminado en 3.

ANSES: Asignación por Embarazo

El organismo detalló que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2 percibirán sus montos este viernes 12 de diciembre en todas las sucursales bancarias.

ANSES: Pensiones no Contributivas

Las titulares de Pensiones no Contributivas con DNI terminado en 6 y 7 percibirán sus montos este viernes 12 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 12 de enero.

