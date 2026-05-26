Qué tengo que hacer si no me pagan el aguinaldo 2026 en la fecha correcta

El Sueldo Anual Complementario ( SAC) correspondiente al primer semestre de 2026 debe acreditarse como fecha límite el 30 de junio. Sin embargo, la legislación argentina contempla un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles adicionales, lo que habilita a algunas empresas a efectuar el depósito en los primeros días de julio sin incurrir automáticamente en mora. Esta particularidad genera dudas frecuentes entre los trabajadores sobre cuándo y cómo actuar ante una demora en el pago del aguinaldo.

Pasado ese margen sin que el pago se acredite, el trabajador cuenta con herramientas concretas para exigir el cobro. Entre estas se encuentran desde una consulta interna con el área de Recursos Humanos hasta instancias formales ante el Ministerio de Trabajo o la vía judicial.

Para los jubilados y pensionados de ANSES, el esquema es diferente. El aguinaldo se liquida junto con los haberes mensuales en una ventana que va del 8 al 29 de junio, según el calendario oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, con fechas predeterminadas para cada grupo de beneficiarios.

El primer paso recomendado por los especialistas es agotar la instancia informal antes de avanzar hacia el reclamo formal. Esto implica consultar directamente con el área de Recursos Humanos o administración de la empresa para verificar el estado del pago. Muchas demoras responden a inconvenientes bancarios o administrativos que pueden resolverse en pocos días sin necesidad de iniciar ningún procedimiento oficial.

Si transcurridos los cuatro días hábiles posteriores al 30 de junio el depósito todavía no se efectuó, el trabajador puede considerar que el empleador se encuentra en mora. En ese caso, el paso siguiente es enviar un telegrama laboral o carta documento intimando formalmente el pago. El telegrama laboral es gratuito y se tramita a través del Correo Argentino. Los especialistas recomiendan redactarlo con el asesoramiento de un abogado laboralista o del sindicato correspondiente para evitar errores que puedan restar validez al reclamo.

Plazos fijos

De persistir el incumplimiento tras la intimación formal, el trabajador está habilitado a presentar una denuncia ante la Secretaría o Ministerio de Trabajo. Estos organismos pueden convocar a una audiencia de conciliación entre las partes, disponer inspecciones laborales y aplicar sanciones al empleador si se verifica que el pago no se realizó dentro de los plazos legales. En todos los casos, es importante conservar comprobantes y constancias de cada paso realizado, ya que esa documentación es la que sostiene el reclamo en instancias posteriores.

Si las gestiones ante la autoridad laboral no logran destrabar la situación, queda disponible la vía judicial a través de un abogado laboralista. En ese marco, la Justicia puede ordenar el pago del monto adeudado, sumar intereses por mora y establecer compensaciones adicionales. Además, la falta de pago del SAC puede calificarse como una falta grave del empleador y habilitar al trabajador a reclamar por despido indirecto.