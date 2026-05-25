25 de mayo de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo y Progresar, este martes 26 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

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La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 26 de mayo de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, Desempleo Plan 1 y Beca Progresar.

Nuevo incremento en una prestación de ANSES.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este martes 26 de mayo con DNI terminado en 2 y 3.

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera y de la Segunda Quincena pueden cobrar hasta el 10 de junio, sin importar la terminación de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de mayo con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.

ANSES: Desempleo Plan 1

Los titulares de Desempleo Plan 1 podrán cobrar su asignación por el mes de abril este martes 26 de mayo con DNI terminado en 2 y 3.

ANSES: Beca Progresar

Los titulares de la Beca Progresar podrán cobrar su asignación por el mes de abril este martes 26 de mayo, sin importar la terminación del DNI.

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