19 de junio de 2026 Inicio
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Qué sucede si sos jubilado de ANSES y no podés ir al banco el día de cobro del mes

Muchos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suelen preguntarse qué ocurre con sus haberes si no retiran el dinero apenas se acredita en la cuenta.

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El organismo brindó detalles.

El organismo brindó detalles.

  • Si no cobrás tu jubilación el día indicado, el dinero permanece depositado en tu cuenta y no se pierde.
  • Los haberes pueden retirarse más adelante por cajero automático, ventanilla o con tarjeta de débito.
  • No existen descuentos ni sanciones por cobrar después de la fecha asignada.
  • ANSES permite designar un apoderado para cobrar en caso de problemas de salud o movilidad.

A medida que avanza el calendario de pagos de ANSES, crece la expectativa entre jubilados y pensionados por la acreditación de sus haberes. Durante junio, los beneficiarios reciben un incremento del 2,58%, junto con el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000, una combinación que representa un ingreso adicional importante para afrontar los gastos del mes.

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En este contexto, muchos titulares se preguntan qué ocurre si no pueden acercarse al banco el día exacto indicado en el cronograma de cobro. La duda suele surgir especialmente entre personas con dificultades de movilidad, problemas de salud o compromisos que les impiden retirar el dinero en la fecha asignada por ANSES.

Para llevar tranquilidad, el organismo recuerda que los fondos no se pierden ni son devueltos automáticamente si no se cobran de inmediato. El dinero permanece depositado en la cuenta bancaria del beneficiario y puede retirarse posteriormente por ventanilla, mediante cajeros automáticos o utilizarse a través de la tarjeta de débito para realizar compras y otras operaciones habituales

Qué pasa con tu jubilación de ANSES si no podés ir al banco el día indicado del mes

Una de las dudas más frecuentes entre jubilados y pensionados es qué ocurre con los haberes si no pueden acercarse al banco el día establecido por el calendario de pagos de ANSES. En ese sentido, el organismo aclara que los fondos acreditados no se pierden ni regresan al Estado por no ser retirados en la fecha indicada. El dinero permanece depositado en la cuenta bancaria del titular y puede cobrarse posteriormente sin sufrir descuentos, sanciones ni ningún tipo de perjuicio económico.

Además de la atención por ventanilla, los beneficiarios tienen la posibilidad de administrar sus haberes mediante la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde reciben los pagos. Esto permite retirar efectivo en cajeros automáticos cuando resulte más conveniente, así como realizar compras en comercios, pagar servicios o efectuar distintas operaciones sin necesidad de movilizarse hasta una sucursal bancaria.

Para aquellos casos en los que existan problemas de salud o dificultades permanentes de movilidad, ANSES también contempla la figura del apoderado para el cobro. A través de este mecanismo, un familiar o persona de confianza puede quedar habilitado para gestionar y retirar los haberes en representación del titular, garantizando así el acceso a los ingresos mensuales aun cuando no pueda realizar el trámite por sus propios medios.

Cómo acceder a tu cobro si sos jubilado de ANSES

Los jubilados y pensionados de ANSES cuentan con distintas alternativas para cobrar sus haberes de manera cómoda y segura. La más utilizada es la tarjeta de débito vinculada a la Cuenta de la Seguridad Social, que permite retirar dinero en cajeros automáticos durante las 24 horas, realizar compras en comercios y efectuar pagos sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria. Quienes prefieren el sistema tradicional también pueden cobrar por ventanilla en el banco asignado, respetando las fechas establecidas en el calendario oficial de pagos.

En los casos en que el titular no pueda gestionar personalmente el cobro por cuestiones de salud o movilidad, ANSES permite designar un apoderado. Este trámite habilita a un familiar, tutor o persona de confianza mayor de edad para actuar en representación del beneficiario y percibir los haberes correspondientes. De esta manera, el organismo garantiza que los ingresos previsionales puedan cobrarse con normalidad aun frente a situaciones que dificulten la presencia del titular.

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