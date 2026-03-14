14 de marzo de 2026 Inicio
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Qué pasó si te cambiaron la cuota de ARCA en marzo 2026 y cómo hacer el reclamo

Es clave revisar periódicamente las notificaciones y actuar dentro de los plazos para evitar que la recategorización automática se convierta en definitiva.

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Recategorización de oficio en el monotributo de ARCA.

Recategorización de oficio en el monotributo de ARCA.


ARCA
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero incorporó en su portal un botón de “disconformidad” para que monotributistas reclamen ante recategorizaciones automáticas.
  • La herramienta permite manifestar desacuerdo de forma digital y solicitar la revisión de la categoría fiscal sin realizar trámites presenciales.
  • El sistema resulta útil cuando la recategorización se basa en cruces de datos con billeteras virtuales o plataformas digitales, que pueden generar errores
  • El plazo para presentar el reclamo vence el 16 de marzo de 2026; si no se realiza, la nueva categoría y la cuota actualizada quedarán firmes.

Tras las críticas de contribuyentes y especialistas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero implementó en su portal web un botón de “disconformidad” para que los monotributistas puedan manifestar su desacuerdo con las recategorizaciones automáticas realizadas por el organismo. La herramienta busca brindar mayor flexibilidad y transparencia, permitiendo a los usuarios señalar posibles errores en su categoría fiscal sin necesidad de iniciar trámites complejos.

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La principal ventaja de esta función es que simplifica el proceso de reclamo. Al activar la opción desde la plataforma digital, el contribuyente puede dejar constancia de su objeción ante una modificación que considere incorrecta, iniciando así una instancia de revisión. De esta forma, se evita en muchos casos tener que realizar gestiones presenciales o procedimientos administrativos más extensos.

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El mecanismo resulta especialmente útil en situaciones donde la recategorización se basó en cruces de datos con movimientos en billeteras virtuales o plataformas digitales. Dado que esos registros no siempre reflejan ingresos facturados, el botón de disconformidad permite revisar cada caso y reducir posibles errores en el control tributario.

Qué reclamo podés hacer si te cambiaron la cuota de ARCA en marzo 2026

Si un contribuyente notó un cambio en su categoría o en el monto de su cuota este mes, no es un caso aislado. Ante las críticas de especialistas y monotributistas por las recategorizaciones automáticas —también llamadas “de oficio”—, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero habilitó en marzo de 2026 una herramienta clave en su portal web: el botón de “disconformidad”, diseñado para que los usuarios puedan manifestar su desacuerdo si consideran que el cambio aplicado es incorrecto.

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Este mecanismo simplificado permite iniciar el reclamo de manera rápida y completamente digital, sin necesidad de realizar presentaciones administrativas complejas ni trámites presenciales. La opción resulta especialmente útil para quienes fueron recategorizados a partir de cruces de datos con billeteras virtuales o plataformas digitales, ya que en algunos casos el sistema puede interpretar transferencias entre cuentas propias, préstamos o ventas ocasionales como ingresos gravados.

El plazo para utilizar esta vía rápida y manifestar la disconformidad vence el 16 de marzo de 2026. Si el contribuyente no realiza el reclamo antes de esa fecha, la nueva categoría quedará firme y deberá abonar la cuota actualizada o iniciar un proceso administrativo más extenso para intentar revertir la decisión.

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