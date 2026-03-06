6 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo quedaron las escalas y las cuotas del monotributo de ARCA en marzo 2026

Para determinar los valores de marzo 2026, se tomó como referencia la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC) acumulado entre julio y diciembre de 2025.

Por
Los montos que debés saber del monotributo de ARCA en marzo 2026.

Los montos que debés saber del monotributo de ARCA en marzo 2026.

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó en marzo de 2026 las nuevas escalas del Monotributo, con topes de facturación y cuotas mensuales actualizadas.
  • El régimen, que alcanza a unos dos millones de contribuyentes, se ajusta semestralmente para mantener la equidad del sistema.
  • La actualización se basó en la variación del 14,28% del IPC acumulado entre julio y diciembre de 2025.
  • El porcentaje surge de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y funciona como coeficiente para recalibrar categorías e importes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los valores actualizados del monotributo correspondientes a marzo de 2026. La medida contempla los nuevos topes de facturación y las cuotas mensuales vigentes tras el ajuste aplicado a comienzos de año, aportando mayor previsibilidad a los trabajadores independientes sobre sus obligaciones tributarias.

A partir de 2026, los controles en billeteras virtuales se han vuelto mucho más estrictos y automáticos. ARCA ya no mira transacciones aisladas, sino que analiza al sujeto de forma integral.
Te puede interesar:

ARCA excluye de oficio a monotributistas que depositan en billeteras virtuales: a qué se debe

Este régimen simplificado, que alcanza a cerca de dos millones de contribuyentes en todo el país, se actualiza de forma periódica según la inflación semestral. El mecanismo busca sostener la equidad del sistema, recalibrando tanto los límites de ingresos de cada categoría como el importe fijo que se abona mensualmente.

Monotributo
Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales

Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales

Para fijar los valores de marzo de 2026, se utilizó como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado entre julio y diciembre de 2025. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el incremento fue del 14,28%, porcentaje que funciona como coeficiente central para actualizar las escalas en línea con el contexto económico actual.

Cuáles son las escalas del monotributo de ARCA en marzo 2026

Los valores fueron recalculados en función del aumento del 14,28% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al último semestre, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A partir de este coeficiente, se actualizaron tanto los topes de facturación anual como las cuotas mensuales de cada categoría del Monotributo.

Las categorías del Monotributo, según el nivel de facturación anual son las siguientes:

  • Categoría A: $ 10.277.988,13
  • Categoría B: $ 15.058.447,71
  • Categoría C: $ 21.113.696,52
  • Categoría D: $ 26.212.853,42
  • Categoría E: $ 30.833.964,37
  • Categoría F: $ 38.642.048,36
  • Categoría G: $ 46.211.109,37
  • Categoría H: $ 70.113.407,33
  • Categoría I: $ 78.479.211,62
  • Categoría J: $ 89.872.640,30
  • Categoría K: $ 108.357.084,05
Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

Cuánto se paga por mes en el monotributo de ARCA en marzo 2026

Estos son los valores mensuales del Monotributo vigentes en marzo de 2026, según la categoría y el tipo de actividad, conforme a lo establecido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA):

  • Categoría A: $42.386,74 (servicios y venta de bienes muebles)
  • Categoría B: $48.250,78 (servicios y venta de bienes muebles)
  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $48.320,22 (bienes)
  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $61.824,18 (bienes)
  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $81.070,26 (bienes)
  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $97.291,54 (bienes)
  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $118.920,05 (bienes)
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $238.038,48 (bienes)
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $355.672,64 (bienes)
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $434.895,92 (bienes)
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $525.732,01 (bienes)

Estos importes incluyen el componente impositivo, jubilatorio y de obra social correspondiente a cada escala

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ARCA implementó nuevos controles con los monotributistas. 

Alarma entre monotributistas por las recategorizaciones de oficio: ARCA tendrá en cuenta ingresos en billeteras virtuales

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

ARCA: qué movimientos en las billeteras virtuales te pueden excluir del monotributo 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Lo tenés que saber: cuáles son las claves para evitar la recategorización y la exclusión del monotributo de ARCA

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

Cómo podés reingresar al monotributo si ARCA te excluyó de oficio

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes.

Qué deben hacer los monotributistas de ARCA si los recategorizaron automáticamente

Esta es la inofrmación que dió ARCA acerca de las transferencias en relación a la recategorización

ARCA aclaró que las transferencias personales no serán consideradas para la recategorización en el monotributo

Rating Cero

Ian Lucas y Evangelina Anderson se separaron. 

El fuerte descargo de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: "Soy bueno, pero no boludo"

Gran Hermano comenzó una nueva temporada en 2026. 

Escándalo en Gran Hermano: dijo cuántas veces se baña por semana y generó polémica

Yanina Latorre afirmó que Pampita cerraría, en estos días, un abultado contrato para conducir un ciclo en TV Pública. 

Yanina Latorre aseguró que Pampita conducirá un programa en la TV Pública por una cifra millonaria

La conductora explotó de furia tras la traición de su panelista que negaba el romance.

Yanina Latorre reveló el romance oculto de Evangelina Anderson: "Nos mintieron todo el año"

Emilia Attias, en un momento del filme dirigido por Leo Damario.
play

Llega a los cines Sólo Fanáticos, la sorprendente y real historia de una creadora de contenidos en Only Fans

Harry Styles en el velorio de Liam Payne.
play

Harry Styles compartió su dolor por Liam Payne: "Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos"

últimas noticias

Ian Lucas y Evangelina Anderson se separaron. 

El fuerte descargo de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: "Soy bueno, pero no boludo"

Hace 31 minutos
Cannavaro es considerado uno de los defensores más destacados de su generación. 

Ganó un Balón de Oro, fue campeón del mundo como jugador y será DT de una selección debutante en el Mundial 2026

Hace 43 minutos
La reforma laboral introduce cambios en distintos aspectos.

Reforma laboral: los cambios que más impactarán en la vida de los trabajadores

Hace 46 minutos
El refuerzo extraordinario acompaña los haberes previsionales desde 2024.

Bono de $70.000 de ANSES: ¿aumenta en marzo 2026?

Hace 57 minutos
Gran Hermano comenzó una nueva temporada en 2026. 

Escándalo en Gran Hermano: dijo cuántas veces se baña por semana y generó polémica

Hace 1 hora