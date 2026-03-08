8 de marzo de 2026 Inicio
Cuales son los aumentos para el monotributo de ARCA en marzo 2026

Desde marzo entra en vigencia una actualización del 14,29% en las cuotas mensuales y los topes de facturación del Monotributo.

Qué debés saber sobre el monotributo de ARCA en marzo 2026.

ARCA
  • El Monotributo se actualizó en marzo de 2026 con un aumento del 14,29%, basado en la inflación del segundo semestre de 2025.
  • El ajuste modifica los topes de facturación y las cuotas mensuales que pagan los contribuyentes dentro del régimen.
  • Las cuotas van desde $42.386 en la categoría A hasta más de $1,38 millones en la categoría K para servicios.
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede recategorizar de oficio si detecta ingresos, gastos o movimientos bancarios incompatibles con la categoría declarada.

El régimen simplificado para pequeños contribuyentes comenzó marzo de 2026 con cambios que impactan en la economía de los trabajadores independientes. Desde este mes rige la actualización semestral del Monotributo, con un incremento oficial del 14,29%. El ajuste, calculado en base a la inflación del segundo semestre del año pasado, redefine los topes de facturación para cada categoría.

Esta es la inofrmación que dió ARCA acerca de las transferencias en relación a la recategorización
ARCA aclaró que las transferencias personales no serán consideradas para la recategorización en el monotributo

La actualización también modifica los montos mensuales que deben pagar los contribuyentes para mantenerse dentro del sistema. El pago del Monotributo incluye el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al SIPA y la obra social. Con los nuevos valores, el costo mensual del régimen aumenta en comparación con fines de 2025.

Monotributo
Frente a este escenario, resulta clave que los contribuyentes revisen sus ingresos para evitar recategorizaciones automáticas. Los cambios en los límites de facturación y en las cuotas pueden generar movimientos de categoría si no se controlan los ingresos anuales. En este contexto, el seguimiento de las finanzas personales se vuelve fundamental para mantenerse dentro del régimen.

Qué aumentos tiene el monotributo de ARCA en marzo 2026

El aumento se percibe desde las categorías más bajas del régimen. En la Categoría A, la cuota mensual se ubica en $42.386,74 y aplica tanto para servicios como para la venta de productos, mientras que en la Categoría B asciende a $48.250,78. A partir de la Categoría C comienzan a diferenciarse los montos según la actividad: quienes prestan servicios pagan $56.501,85 y quienes venden bienes $55.227,06.

En las escalas superiores el incremento es más marcado. En la Categoría D, los valores llegan a $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes. En el extremo del régimen, la Categoría K alcanza cuotas de $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para venta de productos, reflejando el impacto inflacionario en los costos del sistema.

Monotributo
Por qué razón ARCA puede recategorizarte en el monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, puede realizar una recategorización de oficio cuando detecta diferencias importantes entre la actividad real de un contribuyente y la categoría en la que se encuentra inscripto. El motivo más habitual es superar los límites de facturación anual, aunque también se analizan otros parámetros como el consumo de energía eléctrica, el monto de los alquileres o la superficie afectada a la actividad. Si alguno de estos indicadores excede los topes permitidos, el organismo puede ubicar al contribuyente en la categoría que considere correspondiente.

Además de los datos declarados, ARCA cruza información con bancos, tarjetas de crédito y distintos registros para evaluar la capacidad económica de cada monotributista. Cuando los gastos, las compras de bienes o las acreditaciones bancarias resultan muy superiores a los ingresos declarados, el sistema puede interpretar que existe una inconsistencia. En esos casos, el contribuyente recibe una notificación en su Domicilio Fiscal Electrónico y el cambio de categoría puede implicar el pago de diferencias retroactivas e incluso sanciones.

