Luego de los 20 de cada mes finaliza el plazo excepcional para abonar la c uota mensual del monotributo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Si bien el pago continúa habilitado, quienes no hayan cumplido dentro del período establecido comienzan a enfrentar consecuencias administrativas y financieras .

Desde ARCA recordaron que el vencimiento regular del monotributo es el día 20 de cada mes . Sin embargo, ARCA aclara que una vez generado el incumplimiento , y si no presentaste la Declaración Jurada o realizaste el pago, se realizan intimaciones por falta de presentación o pago .

Aunque el pago del monotributo sigue habilitado, quienes no abonaron la cuota en el plazo establecido por ARCA comenzarán a acumular intereses y a generar deuda .

Si, luego de haber sido intimado, no regularizás la situación dentro del plazo otorgado, ARCA avanza con distintas medidas según el tipo de incumplimiento. En términos simples, el organismo actúa de la siguiente manera:

Quienes no hayan abonado la cuota antes del cierre del plazo verán reflejada la generación automática de intereses , lo que convierte la obligación impaga en una deuda formal dentro del sistema de ARCA . Aunque el pago sigue disponible, ya no se considera en término.

Desde el organismo explicaron que, si la falta de pago se prolonga en el tiempo, las consecuencias pueden escalar. Si transcurren diez meses consecutivos sin regularizar la situación, ARCA procederá a la baja automática del monotributo, lo que implica la imposibilidad de emitir facturas y continuar operando dentro del régimen simplificado.

No obstante, los monotributistas que se encuentren en riesgo de quedar fuera del sistema pueden gestionar planes de pago, una herramienta que permite regularizar deudas de manera flexible y evitar la exclusión del régimen.

En paralelo, ARCA informó que desde enero de 2026 regirán nuevos límites de facturación anual, que serán determinantes para definir la categoría en la que quedará encuadrado cada monotributista. Estos ajustes impactarán especialmente en las categorías más altas, donde los montos mensuales a pagar se incrementarán de manera significativa.

Según adelantó el organismo, los aumentos afectarán sobre todo a los tramos superiores, donde los pagos mensuales superarán los $100.000, mientras que solo un grupo reducido de contribuyentes quedará por debajo de ese umbral.