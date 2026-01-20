20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

ARCA definió la fecha de recategorización para el monotributo: cuándo es en 2026

El organismo fiscal se prepara para los ajustes en las categorías del régimen simplificado.

Por
La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos

La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025.

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre las fechas clave para la recategorización del monotributo en 2026.
  • El incremento en los valores del régimen simplificado alcanzaría un 14,3% a partir del 1 de febrero de 2026, en línea con el ajuste por el IPC acumulado en el segundo semestre de 2025.
  • El plazo para realizar la recategorización semestral vence el 5 de febrero de 2026. Este proceso es obligatorio para quienes modificaron alguno de los parámetros analizados por ARCA.
  • Quienes no cumplieron con los parámetros físicos y económicos estipulados pueden enfrentar una exclusión automática del régimen, con efectos retroactivos, intereses y posibles sanciones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre las fechas clave para la recategorización del monotributo en 2026. Este proceso resulta fundamental para los contribuyentes que deben ajustar su categoría según los nuevos parámetros económicos y los límites de facturación actualizados.

ARCA dió a conocer novedades para sus afiliados
Te puede interesar:

Cómo son las nuevas resoluciones de ARCA para simplificar los trámites tributarios

El incremento en los valores del régimen simplificado alcanzaría un 14,3% a partir del 1 de febrero de 2026, en línea con el ajuste por el IPC acumulado en el segundo semestre de 2025.

Este ajuste impacta directamente en los topes de ingresos brutos, los montos de las cuotas mensuales y los parámetros físicos y económicos que determinan la categoría de cada contribuyente. Los cambios obligan a los monotributistas a revisar su situación para evitar sanciones o una exclusión automática del régimen.

Esta es la fecha de recategorización para el monotributo de ARCA en 2026

El plazo para realizar la recategorización semestral vence el 5 de febrero de 2026. Este proceso es obligatorio para quienes modificaron alguno de los parámetros analizados por ARCA.

Los monotributistas que llevan menos de seis meses en el régimen están exentos de realizar este trámite. Sin embargo, aquellos con puntos de venta de facturación electrónica y 12 meses completos en el sistema pueden hacer una recategorización simplificada a través de la plataforma web. Los demás deben calcular de manera manual los montos y completar el proceso por completo.

Como hacer la recategorización de ARCA en 2026

La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025. ARCA exige una revisión detallada de estos factores para determinar si el monotributista debe permanecer en su categoría actual o ascender a una superior.

Quienes no cumplieron con los parámetros físicos y económicos estipulados pueden enfrentar una exclusión automática del régimen, con efectos retroactivos, intereses y posibles sanciones. Un punto clave es el precio máximo unitario de venta de cosas muebles, que se elevó a aproximadamente $613.492. Superar este límite implica la exclusión inmediata del monotributo, independientemente de los ingresos anuales declarados.

arca
Chau AFIP: qué debés saber para inscribirte como monotributista en ARCA.

Chau AFIP: qué debés saber para inscribirte como monotributista en ARCA.

El proceso de recategorización se realiza vía web y requiere clave fiscal. Los pasos a seguir son:

  • Ingresar al Portal Monotributo con clave fiscal.
  • Seleccionar la opción "Recategorización". Si es necesario, presionar en "Continuar recategorización".
  • El sistema mostrará la categoría actual y los topes de cada parámetro.
  • Confirmar el monto facturado en los últimos 12 meses, responder las preguntas y ingresar los datos de la actividad.
  • El sistema indicará la categoría actualizada según la información proporcionada.
  • Si los datos no son correctos, seleccionar "Volver" para ajustarlos. Si la información es precisa, elegir "Confirmar categoría".
  • Imprimir la nueva credencial.
ARCA
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Aunque la actualización rige desde el 1° de enero, los cambios en Ganancias y Monotributo recién tendrán impacto en los bolsillos a partir de febrero.

Actualización en ARCA para Ganancias y Monotributo: cuánto deben pagar en 2026

Uno por uno: Los valores actuales que fijó ARCA para el Monotributo

Qué monto debe pagar cada categoría del monotributo de ARCA en enero de 2026

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

Cuales son las claves de la recategorización del monotributo de ARCA y qué errores debés evitar

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Cuál es el tope de facturación anual del monotributo de ARCA en enero 2026

Anses dio el monto de la Tarjeta Alimentar en febrero por dos hijos.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en febrero 2026

Inflación: en qué provincias cuesta más llenar el changuito del supermercado

Inflación: en qué provincias cuesta más llenar el changuito del supermercado

Rating Cero

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor
play

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 
play

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Compartieron unas vacaciones a la vista de todos y formalizaron el vínculo.

Verano romántico: quién es Noe Antúnez, la nueva pareja del Tucu López

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis.

Pia Shaw reveló cómo sigue la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ahora llegó un nuevo estreno que es furor en la gran N roja, se trata de Héroe por encargo, la nueva producción estadounidense que escaló rápidamente al top ten en varios países.
play

De qué se trata Héroe por encargo, la comedia de acción que llegó a Netflix y es de lo más visto

últimas noticias

Medios colombianos aseguran que Marino Hinestroza jugará en Vasco Da Gama

Bronca en Boca: qué pasó y por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza

Hace 27 minutos
play
Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Hace 30 minutos
play
Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Hace 31 minutos
La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025.

ARCA definió la fecha de recategorización para el monotributo: cuándo es en 2026

Hace 33 minutos
Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Hace 34 minutos