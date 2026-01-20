ARCA definió la fecha de recategorización para el monotributo: cuándo es en 2026

El organismo fiscal se prepara para los ajustes en las categorías del régimen simplificado.

La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre las f echas clave para la recategorización del monotributo en 2026. Este proceso resulta fundamental para los contribuyentes que deben ajustar su categoría según los nuevos parámetros económicos y los límites de facturación actualizados .

El incremento en los valores del régimen simplificado alcanzaría un 14,3% a partir del 1 de febrero de 2026 , en línea con el ajuste por el IPC acumulado en el segundo semestre de 2025 .

Este ajuste impacta directamente en los topes de ingresos brutos , los montos de las cuotas mensuales y los parámetros físicos y económicos que determinan la categoría de cada contribuyente. Los cambios obligan a los monotributistas a revisar su situación para evitar sanciones o una exclusión automática del régimen .

El plazo para realizar la recategorización semestral vence el 5 de febrero de 2026 . Este proceso es obligatorio para quienes modificaron alguno de los parámetros analizados por ARCA.

Los monotributistas que llevan menos de seis meses en el régimen están exentos de realizar este trámite. Sin embargo, aquellos con puntos de venta de facturación electrónica y 12 meses completos en el sistema pueden hacer una recategorización simplificada a través de la plataforma web. Los demás deben calcular de manera manual los montos y completar el proceso por completo.

Como hacer la recategorización de ARCA en 2026

La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025. ARCA exige una revisión detallada de estos factores para determinar si el monotributista debe permanecer en su categoría actual o ascender a una superior.

Quienes no cumplieron con los parámetros físicos y económicos estipulados pueden enfrentar una exclusión automática del régimen, con efectos retroactivos, intereses y posibles sanciones. Un punto clave es el precio máximo unitario de venta de cosas muebles, que se elevó a aproximadamente $613.492. Superar este límite implica la exclusión inmediata del monotributo, independientemente de los ingresos anuales declarados.

El proceso de recategorización se realiza vía web y requiere clave fiscal. Los pasos a seguir son:

Ingresar al Portal Monotributo con clave fiscal.

Seleccionar la opción "Recategorización". Si es necesario, presionar en "Continuar recategorización".

El sistema mostrará la categoría actual y los topes de cada parámetro.

Confirmar el monto facturado en los últimos 12 meses, responder las preguntas y ingresar los datos de la actividad.

El sistema indicará la categoría actualizada según la información proporcionada.

Si los datos no son correctos, seleccionar "Volver" para ajustarlos. Si la información es precisa, elegir "Confirmar categoría".

Imprimir la nueva credencial.