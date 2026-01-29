El ajuste trae un doble efecto para los monotributistas. Por un lado, eleva los límites máximos de ingresos brutos anuales, lo que permite a muchos contribuyentes mantenerse dentro de su categoría o evitar el salto a escalones superiores.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la actualización semestral del Monotributo, que modifica tanto los parámetros de categorización como los montos de las cuotas mensuales que deben pagar los contribuyentes adheridos al régimen simplificado. Los nuevos valores rigen para el período febrero–agosto de 2026 y ya se encuentran disponibles en el sitio web del organismo.
Según confirmaron desde ARCA, la actualización se aplica conforme al mecanismo previsto por la normativa vigente, que ajusta el Monotributo en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del semestre anterior. En este caso, el cálculo correspondiente al segundo semestre de 2025 arrojó un incremento estimado del 14,29%, porcentaje que impacta de manera directa en los topes de ingresos brutos y en el costo fiscal mensual.
Cuál es el monto del monotributo de ARCA en febrero 2026
El ajuste trae un doble efecto para los monotributistas. Por un lado, eleva los límites máximos de ingresos brutos anuales, lo que permite a muchos contribuyentes mantenerse dentro de su categoría o evitar el salto a escalones superiores. Por otro, incrementa el importe mensual a pagar, tanto para quienes prestan servicios como para quienes realizan actividades de venta de cosas muebles.
De esta manera, aunque el régimen se actualiza para acompañar la inflación, el costo fiscal del Monotributo resulta sensiblemente más alto en comparación con los valores vigentes durante 2025, especialmente en las categorías intermedias y altas.
Desde ARCA confirmaron que ya se encuentra habilitado el procedimiento de recategorización, cuyo plazo vence el 5 de febrero. El trámite se realiza de manera 100% digital a través del portal oficial del organismo.
Cómo hacer la recategorización del monotributo de ARCA
Los pasos a seguir son:
Ingresar al sitio de ARCA con CUIT y clave fiscal.
Seleccionar la opción "Recategorizarme".
Verificar los datos disponibles y hacer clic en "Continuar recategorización".
Actualizar los parámetros correspondientes (ingresos, superficie afectada, consumo energético, entre otros).
Generar el Formulario F.184 y descargar la nueva credencial de pago.
Quedan exceptuados de realizar el trámite quienes no registren cambios en su situación o quienes aún no hayan cumplido seis meses desde el inicio de actividades. En esos casos, el sistema mantiene automáticamente la categoría vigente.
Con la actualización publicada por ARCA, los límites máximos de facturación anual quedaron establecidos de la siguiente manera:
Categoría A: hasta $10.277.988,13
Categoría B: hasta $15.058.447,71
Categoría C: hasta $21.113.696,52
Categoría D: hasta $26.212.853,42
Categoría E: hasta $30.833.964,37
Categoría F: hasta $38.642.048,36
Categoría G: hasta $46.211.109,37
Categoría H: hasta $70.113.407,33
Categoría I: hasta $78.479.211,62
Categoría J: hasta $89.872.640,30
Categoría K: hasta $108.357.084,05
Estos montos corresponden a los ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses, uno de los principales parámetros que se utilizan para definir la categoría de cada contribuyente.