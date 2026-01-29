Qué monto se paga por el monotributo de ARCA en febrero 2026 y hasta cuándo podés recategorizarte ARCA publicó los nuevos valores del Monotributo para el primer semestre de 2026. La actualización eleva los topes de facturación y las cuotas mensuales. Por + Seguir en







El ajuste trae un doble efecto para los monotributistas. Por un lado, eleva los límites máximos de ingresos brutos anuales, lo que permite a muchos contribuyentes mantenerse dentro de su categoría o evitar el salto a escalones superiores.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la actualización semestral del Monotributo, que modifica tanto los parámetros de categorización como los montos de las cuotas mensuales que deben pagar los contribuyentes adheridos al régimen simplificado.

Según confirmaron desde ARCA, la actualización se aplica conforme al mecanismo previsto por la normativa vigente, que ajusta el Monotributo en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del semestre anterior.

El ajuste trae un doble efecto para los monotributistas. Por un lado, eleva los límites máximos de ingresos brutos anuales, lo que permite a muchos contribuyentes mantenerse dentro de su categoría o evitar el salto a escalones superiores.

Desde ARCA confirmaron que ya se encuentra habilitado el procedimiento de recategorización, cuyo plazo vence el 5 de febrero. El trámite se realiza de manera 100% digital a través del portal oficial del organismo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la actualización semestral del Monotributo, que modifica tanto los parámetros de categorización como los montos de las cuotas mensuales que deben pagar los contribuyentes adheridos al régimen simplificado. Los nuevos valores rigen para el período febrero–agosto de 2026 y ya se encuentran disponibles en el sitio web del organismo.

Según confirmaron desde ARCA, la actualización se aplica conforme al mecanismo previsto por la normativa vigente, que ajusta el Monotributo en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del semestre anterior. En este caso, el cálculo correspondiente al segundo semestre de 2025 arrojó un incremento estimado del 14,29%, porcentaje que impacta de manera directa en los topes de ingresos brutos y en el costo fiscal mensual.

Cuál es el monto del monotributo de ARCA en febrero 2026 El ajuste trae un doble efecto para los monotributistas. Por un lado, eleva los límites máximos de ingresos brutos anuales, lo que permite a muchos contribuyentes mantenerse dentro de su categoría o evitar el salto a escalones superiores. Por otro, incrementa el importe mensual a pagar, tanto para quienes prestan servicios como para quienes realizan actividades de venta de cosas muebles.

De esta manera, aunque el régimen se actualiza para acompañar la inflación, el costo fiscal del Monotributo resulta sensiblemente más alto en comparación con los valores vigentes durante 2025, especialmente en las categorías intermedias y altas.

Desde ARCA confirmaron que ya se encuentra habilitado el procedimiento de recategorización, cuyo plazo vence el 5 de febrero. El trámite se realiza de manera 100% digital a través del portal oficial del organismo.