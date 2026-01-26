Por qué debés hacer la recategorización del monotributo de ARCA en el inicio del 2026 En un contexto económico cambiante, cumplir con este paso se vuelve fundamental para evitar sobresaltos y planificar mejor las finanzas personales. Por + Seguir en







Se hace online con clave fiscal y, si no hubo cambios relevantes, no es obligatorio recategorizarse. Con el inicio de un nuevo año calendario, miles de contribuyentes en la Argentina deben prestar atención a un trámite clave para su situación fiscal: la recategorización del Monotributo ante ARCA. Este proceso, que se realiza dos veces al año, permite actualizar la categoría en función de los ingresos, el consumo de energía, el alquiler del local y otros parámetros establecidos por el régimen simplificado.

Arrancar 2026 con esta obligación al día no solo evita problemas administrativos, sino que también ayuda a mantener en orden la relación con el fisco. Además, estar correctamente categorizado permite operar con mayor previsibilidad, emitir facturas sin inconvenientes y sostener la regularidad fiscal durante todo el año.

Qué importancia tiene hacer la recategorización del monotributo de ARCA en 2026 La actualización prevista para enero de 2026 tomó como referencia una inflación acumulada del 13,5% registrada entre julio y diciembre de 2025. A partir de ese índice, ARCA ajustó los parámetros del monotributo, lo que implicó cambios tanto en los límites de facturación de cada categoría como en el valor del impuesto integrado que deben abonar los contribuyentes.

Si bien las nuevas escalas están vigentes desde el 1° de enero, el efecto concreto en el importe de la cuota mensual recién se ve reflejado a partir del mes siguiente a que se realiza la recategorización, osea febrero. Por eso, revisar los datos con anticipación es clave para poder prever cuánto se va a pagar y evitar sorpresas al momento de la liquidación. El plazo para cumplir con este trámite vence el 5 de febrero.