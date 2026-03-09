Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 860.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Esta opción sigue siendo elegida por quienes priorizan estabilidad y bajo nivel de riesgo.
Una inversión de $860.000 a 30 días permite generar intereses superiores a los $14.000.
Las tasas ofrecidas en canales digitales continúan siendo más altas que en sucursal.
La modalidad elegida para constituir la operación influye en el resultado final.
Con inflación más contenida, estas colocaciones buscan mantener el valor del dinero en el corto plazo.
Destinar $860.000 a un plazo fijo durante marzo es una forma simple de obtener una renta en pesos con resultados conocidos desde el inicio. Este tipo de inversión sigue siendo elegida por quienes priorizan estabilidad y bajo nivel de riesgo al administrar sus ahorros.
El contexto económico actual muestra una desaceleración en la suba de precios y tasas que se mantienen relativamente estables. Bajo estas condiciones, las colocaciones bancarias tradicionales vuelven a ser consideradas dentro de las estrategias de ahorro de corto plazo.
Al analizar el rendimiento posible, el canal utilizado para constituir la inversión se vuelve determinante, ya que muchas entidades ofrecen tasas más competitivas para las operaciones realizadas de manera digital.
Cuánto ganas por depositar $860.000 en un plazo fijo según el banco
Si se colocan $860.000 a 30 días en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses obtenidos ascienden a $14.490,41. De esta manera, el monto total que se acredita al finalizar el período alcanza los $874.490,41.
En cambio, cuando la operación se realiza mediante home banking o su aplicación, la tasa suele ser más alta. Con una TNA del 25,00% y una TEA del 28,08%, la ganancia llega a $17.671,23. Así, el capital más los intereses suman $877.671,23 al vencimiento.
La diferencia entre ambas alternativas se explica por la estrategia de los bancos de incentivar el uso de canales digitales, lo que permite ofrecer condiciones más competitivas para este tipo de inversiones.
Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación
Las estimaciones para el inicio de 2026 sitúan el aumento mensual de precios alrededor del 2%. En ese escenario, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un rendimiento neutral cuando se comparan con la evolución del costo de vida.
Dentro de las alternativas disponibles, las constituidas a través de medios electrónicos logran un resultado algo más favorable en el corto plazo, debido a que cuentan con tasas más elevadas.
Aunque el margen frente a la inflación puede ser limitado, la reinversión mensual del capital junto con los intereses permite mantener una acumulación interesante con el paso del tiempo. Por eso, seguir la evolución de las tasas y ajustar las decisiones financieras resulta fundamental para preservar la capacidad de compra del ahorro.