PUAM de ANSES: por qué el 21 de agosto es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Socia (ANSES) le indicó a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que deben prestar atención al jueves 21 de agosto, porque ese es el día en el que termina su calendario de cobros de este mes. El mismo se organiza según el último número del DNI de cada titular.
Este bono también se abonará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Quiénes pueden acceder a las PUAM de ANSES
Para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor, es necesario:
La suma de esta prestación equivale al 80% de la jubilación mínima y es vital para garantizar un ingreso básico a quienes quedaron fuera del sistema jubilatorio tradicional.
Monto de la PUAM de ANSES en agosto 2025
Con el aumento del 1,62% dispuesto por la fórmula de actualizaciones vigente, este mes la PUAM alcanzará los $321.444,30, incluyendo el bono de refuerzo de $70.000 otorgado por el Gobierno nacional.
PUAM de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025
El cronograma de pagos finaliza el día jueves 21:
- DNI terminados en 5: 14 de agosto.
- DNI terminados en 6: 18 de agosto.
- DNI terminados en 7: 19 de agosto.
- DNI terminados en 8: 20 de agosto.
- DNI terminados en 9: 21 de agosto.