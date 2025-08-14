PUAM de ANSES: por qué el 21 de agosto es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social alertó a los beneficiarios a prestar atención a ese día. Por







Anses explicó la importancia del día 21 de agosto para los beneficiarios de la PUAM. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Socia (ANSES) le indicó a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que deben prestar atención al jueves 21 de agosto, porque ese es el día en el que termina su calendario de cobros de este mes. El mismo se organiza según el último número del DNI de cada titular.

Jubilados ANSES Este bono también se abonará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). Freepik Quiénes pueden acceder a las PUAM de ANSES Para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor, es necesario:

Ser residente argentino, con al menos 10 años de residencia continuada previos a la solicitud (para personas extranjeras).

No cobrar ninguna jubilación, pensión o retiro, ni nacional ni provincial.

No percibir otro tipo de plan social incompatible.

La suma de esta prestación equivale al 80% de la jubilación mínima y es vital para garantizar un ingreso básico a quienes quedaron fuera del sistema jubilatorio tradicional.

Monto de la PUAM de ANSES en agosto 2025 Con el aumento del 1,62% dispuesto por la fórmula de actualizaciones vigente, este mes la PUAM alcanzará los $321.444,30, incluyendo el bono de refuerzo de $70.000 otorgado por el Gobierno nacional.

PUAM de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025 El cronograma de pagos finaliza el día jueves 21: DNI terminados en 5: 14 de agosto.

DNI terminados en 6: 18 de agosto.

DNI terminados en 7: 19 de agosto.

DNI terminados en 8: 20 de agosto.

DNI terminados en 9: 21 de agosto.