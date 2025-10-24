ANSES paga $403.085 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el monto que recibirán las titulares de una prestación más un extra. Por







La PNC garantiza cobertura médica y acceso a la Tarjeta Alimentar para las familias beneficiarias. Freepik

El haber de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos se actualiza un 2,08% en noviembre.

Con el bono extraordinario, las beneficiarias percibirán $403.085,39.

El pago se deposita automáticamente en las cuentas registradas ante Anses.

El bono de $70.000 continúa vigente sin modificaciones este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en noviembre de 2025 las titulares de la PNC para madres de siete hijos cobrarán un total de $403.085,39, resultado del haber mensual actualizado más el bono extraordinario que sigue en vigor. Esta asistencia económica, destinada a mujeres que acrediten haber tenido o adoptado siete hijos o más, se paga todos los meses en la misma fecha que las jubilaciones mínimas.

Madre hijo AUH 2 El beneficio se paga a mujeres con siete hijos o más que no cobran otra jubilación o pensión. Freepik

PNC para madres de siete hijos de ANSES: quiénes pueden acceder Este beneficio está dirigido a mujeres de cualquier edad que no perciban otra jubilación, pensión o PNC. La PNC garantiza un ingreso equivalente a la jubilación mínima, con cobertura médica a través de PAMI y derecho al cobro de la Tarjeta Alimentar, según la cantidad de hijos menores que vivan en el hogar.

La prestación se tramita de forma gratuita en las oficinas de Anses, presentando el DNI y las partidas de nacimiento o adopción que acrediten el vínculo familiar. Una vez aprobada, el pago se realiza automáticamente en una cuenta bancaria abierta a nombre de la titular.

Monto de la PNC para madres de siete hijos en noviembre 2025 A partir del aumento del 2,08% dispuesto por la movilidad previsional, el haber mensual de la PNC para madres de siete hijos asciende a $333.085,39. Sumado al bono de $70.000, el monto total llega a $403.085,39. ANSES AUH 1.png En noviembre, las titulares perciben $403.085,39 con el bono extraordinario incluido. Freepik El bono, que se mantiene sin variaciones desde marzo de 2024, busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables ante la suba de precios. Su acreditación es automática y no requiere realizar ningún trámite adicional.