24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES paga $403.085 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el monto que recibirán las titulares de una prestación más un extra.

Por
La PNC garantiza cobertura médica y acceso a la Tarjeta Alimentar para las familias beneficiarias.

La PNC garantiza cobertura médica y acceso a la Tarjeta Alimentar para las familias beneficiarias.

Freepik
  • El haber de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos se actualiza un 2,08% en noviembre.
  • Con el bono extraordinario, las beneficiarias percibirán $403.085,39.
  • El pago se deposita automáticamente en las cuentas registradas ante Anses.
  • El bono de $70.000 continúa vigente sin modificaciones este mes.
El refuerzo de $70.000 se aplica de forma proporcional según el monto del haber jubilatorio.
Te puede interesar:

De cuánto es el bono de ANSES para jubilados que superan la mínima en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en noviembre de 2025 las titulares de la PNC para madres de siete hijos cobrarán un total de $403.085,39, resultado del haber mensual actualizado más el bono extraordinario que sigue en vigor. Esta asistencia económica, destinada a mujeres que acrediten haber tenido o adoptado siete hijos o más, se paga todos los meses en la misma fecha que las jubilaciones mínimas.

Madre hijo AUH 2
El beneficio se paga a mujeres con siete hijos o más que no cobran otra jubilación o pensión.

El beneficio se paga a mujeres con siete hijos o más que no cobran otra jubilación o pensión.

PNC para madres de siete hijos de ANSES: quiénes pueden acceder

Este beneficio está dirigido a mujeres de cualquier edad que no perciban otra jubilación, pensión o PNC. La PNC garantiza un ingreso equivalente a la jubilación mínima, con cobertura médica a través de PAMI y derecho al cobro de la Tarjeta Alimentar, según la cantidad de hijos menores que vivan en el hogar.

La prestación se tramita de forma gratuita en las oficinas de Anses, presentando el DNI y las partidas de nacimiento o adopción que acrediten el vínculo familiar. Una vez aprobada, el pago se realiza automáticamente en una cuenta bancaria abierta a nombre de la titular.

Monto de la PNC para madres de siete hijos en noviembre 2025

A partir del aumento del 2,08% dispuesto por la movilidad previsional, el haber mensual de la PNC para madres de siete hijos asciende a $333.085,39. Sumado al bono de $70.000, el monto total llega a $403.085,39.

ANSES AUH 1.png
En noviembre, las titulares perciben $403.085,39 con el bono extraordinario incluido.

En noviembre, las titulares perciben $403.085,39 con el bono extraordinario incluido.

El bono, que se mantiene sin variaciones desde marzo de 2024, busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables ante la suba de precios. Su acreditación es automática y no requiere realizar ningún trámite adicional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El beneficio alcanza a familias con uno, dos o más hijos y se otorga de forma automática.

El triple bono variable que pueden recibir los titulares de la AUH de ANSES en noviembre 2025

El Complemento Leche de Anses busca garantizar la nutrición infantil en hogares vulnerables.

El extra para la AUH de ANSES que aumenta en noviembre 2025

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 24 de octubre

Anses explicó hasta cuándo hay tiempo de cobrar un beneficio importante para desempleados. 

Atención, desempleados: hasta cuándo hay tiempo de cobrar una prestación de ANSES en octubre 2025

Anses explicó a quiénes les pagan un máximo de $322.000. 

ANSES paga un máximo de $322.000 hasta el 27 de octubre 2025: todos los detalles

Anses indicó cómo pedir la Prestación por Desempleo.

Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES antes de que termine el 2025

Rating Cero

El cambio coincidió con un período de búsqueda personal para la bailarina.

La impresionante transformación de Melody Luz: "Soy otra"

Julián Kartún confirmó la vuelta de Caro Pardíaco.
play

Julián Kartún confirmó el regreso de Caro Pardíaco: protagonizará una serie

La cantante hizo una videollamada con la Policía para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Video: Lourdes Fernández se comunicó con la Policía pero sigue sin decir dónde está

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming.

HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming: a cuál se integraría

La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

Habló Leandro, el exnovio de Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es una maniobra de la madre"

últimas noticias

Esto le pasa al cuerpo si comés arándanos todos los días: tenés que saberlo

Hace 10 minutos
El gendarme quedó imputado por homicidio excesivo en legítima defensa.

Un gendarme mató a un ladrón de 15 años que intentó robarle con un arma de juguete

Hace 34 minutos
Nicolás Otamendi llamó la atención con su look.

Total white y denim corto: el look de Nicolás Otamendi con el que brilla en las redes

Hace 41 minutos
Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.

Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

Hace 45 minutos
Lourdes fue trasladad en una ambulancia del SAME al Hospital Fernández.

Los detalles del intenso operativo para encontrar a Lourdes Fernández en el departamento de su novio

Hace 49 minutos