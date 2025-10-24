24 de octubre de 2025 Inicio
El triple bono variable que pueden recibir los titulares de la AUH de ANSES en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los pagos de la Tarjeta Alimentar junto a la Asignación Universal por Hijo para el próximo mes, con montos que se mantienen sin aumentos.

El beneficio alcanza a familias con uno

El beneficio alcanza a familias con uno, dos o más hijos y se otorga de forma automática.

  • Los pagos estarán disponibles desde el lunes 10 de noviembre en el portal Mi Anses.
  • La Tarjeta Alimentar sigue activa para titulares de AUH, AUE y madres con siete hijos o más.
  • Los valores se mantienen sin cambios desde 2024 y dependen de la cantidad de hijos registrados.
  • El beneficio previsional se acredita automáticamente junto con la AUH.
El refuerzo de $70.000 se aplica de forma proporcional según el monto del haber jubilatorio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene vigente en noviembre de 2025 la entrega de la Tarjeta Alimentar, un beneficio complementario que apunta a reforzar la alimentación de los hogares más vulnerables. El programa, que se paga junto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), no tendrá actualización por movilidad, por lo que los montos continúan congelados.

En noviembre, la Tarjeta Alimentar se acreditará junto con la AUH sin aumento en los montos.

En noviembre, la Tarjeta Alimentar se acreditará junto con la AUH sin aumento en los montos.

AUH de ANSES: monto de noviembre 2025

En noviembre, los titulares de la AUH percibirán $119.691 por hijo, aunque recibirán $95.752,80 en mano tras la retención del 20% que se libera una vez presentada la Libreta AUH. En el caso de la AUH por Discapacidad, el valor asciende a $389.732, con un cobro efectivo de $311.785,60. El pago de la Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta que la AUH, lo que permite que las familias accedan al beneficio sin trámites adicionales ni intermediarios.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Este programa está destinado a los titulares de la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres con siete hijos o más. La adjudicación es automática, ya que Anses realiza un cruce de datos con el Ministerio de Capital Humano para identificar a los beneficiarios elegibles. El objetivo del plan es garantizar el acceso a una alimentación saludable y suficiente para los niños y niñas del país, con fondos que solo pueden destinarse a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

Los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin modificaciones desde 2024. En noviembre, los titulares recibirán:

  • $52.250 por un hijo.

  • $81.936 por dos hijos.

  • $108.062 por tres o más hijos.

Los valores se mantienen congelados desde 2024 y dependen de la cantidad de menores a cargo.

Los valores se mantienen congelados desde 2024 y dependen de la cantidad de menores a cargo.

Los montos se acreditan de forma mensual y automática en las cuentas bancarias asociadas, junto con el pago principal de la AUH o la AUE.

