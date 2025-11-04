Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.700.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

El mes de noviembre volvió a ubicar a los plazos fijos como una de las alternativas más seguras para quienes desean mantener el valor de su dinero y obtener un ingreso previsible. Las tasas ofrecidas por los distintos bancos muestran una amplia variación, lo que hace fundamental comparar antes de definir en qué entidad depositar.

La decisión del Banco Central de eliminar la tasa mínima obligatoria transformó el mercado financiero, ya que cada banco establece sus propios intereses. Esta flexibilización provocó una fuerte competencia, especialmente por parte de las entidades digitales, que suelen ofrecer porcentajes más altos que las tradicionales.

Por eso, quienes buscan invertir en pesos deben analizar tanto la tasa nominal anual (TNA) como la tasa efectiva anual (TEA), además de considerar la inflación proyectada. Con esas referencias, es posible estimar cuánto se puede ganar en 30 días con una inversión inicial de 1.700.000 pesos.

Según los valores de referencia vigentes, los rendimientos difieren si el plazo fijo se realiza de manera presencial o a través de medios digitales. En una sucursal tradicional del Banco Nación , con una TNA del 29,50% y una TEA del 33,84%, el depósito de $1.700.000 a 30 días genera $41.219,18 de intereses , alcanzando un total de $1.741.219,18 al vencimiento.

En cambio, si la inversión se realiza mediante homebanking o aplicaciones móviles, los resultados son más favorables. Con una TNA del 35% y una TEA del 41,21%, los intereses ascienden a $48.904,11, para un monto final de $1.748.904,11.

Esta diferencia permite ver la ventaja de optar por canales electrónicos, donde los bancos premian la autogestión con mejores tasas. Además, los plazos fijos digitales hacen más fácil la renovación automática del capital y los intereses, optimizando los rendimientos mes a mes sin trámites presenciales.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estima una inflación mensual cercana al 2% para octubre de 2025. Bajo este contexto, los plazos fijos mantienen un rendimiento real positivo, especialmente los que ofrecen una TNA superior al 34%, ya que su rentabilidad efectiva supera al aumento de precios proyectado.

De esta manera, quienes eligen esta forma de inversión no solo logran conservar el poder adquisitivo de sus ahorros, sino que también obtienen una ganancia adicional. Sin embargo, los especialistas recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses al finalizar cada período, para maximizar el rendimiento y mitigar el impacto de posibles cambios en las tasas o la inflación.