De qué forma podés ahorrar $6.000 en tu compra del final de octubre 2025 si utilizas Cuenta DNI

Enterate de todos los beneficios que ofrece la aplicación hasta fin de mes, entre ellos, las promociones en mercados y ferias.

  • El Banco Provincia ofrece a través de Cuenta DNI beneficios semanales que fomentan el consumo local, apoyan a pequeños productores y facilitan el ahorro familiar mediante compras inteligentes y sostenibles.
  • La promoción incluye un 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, con un reintegro máximo de $6.000 por persona cada semana, válido cualquier día del mes.
  • Otros descuentos de octubre incluyen 10% en librerías, farmacias y perfumerías en días específicos, además de la opción de financiar compras en comercios de cercanía en 3 cuotas sin interés.
  • Los pagos deben realizarse con dinero disponible en la cuenta digital, fortaleciendo el uso de fondos digitales y promoviendo la inclusión financiera y la economía regional.
con este descuento de cuenta dni podes ahorrar un 20% todos los viernes: cual es el tope y donde utilizarlo
Con este descuento de Cuenta DNI podés ahorrar un 20% todos los viernes: cuál es el tope y dónde utilizarlo

El Banco Provincia refuerza su compromiso con la inclusión financiera y el consumo responsable mediante su billetera virtual oficial, Cuenta DNI, que continúa ofreciendo beneficios semanales a lo largo del mes. Esta iniciativa impulsa el uso de la aplicación en diferentes rubros comerciales, con el objetivo de fomentar la economía local y brindar herramientas de ahorro a los usuarios. Las promociones están especialmente orientadas a fortalecer la economía familiar, promoviendo compras inteligentes y sostenibles en los comercios adheridos.

Entre los beneficios más destacados, se encuentra un descuento que permite ahorrar hasta $6.000 por semana en ferias y mercados bonaerenses. Esta propuesta se presenta como una medida concreta para acompañar a los consumidores en sus compras diarias, brindando alivio económico en productos esenciales. Al mismo tiempo, impulsa la actividad de pequeños productores y emprendedores locales, generando un circuito de consumo más justo y accesible que contribuye al desarrollo económico regional.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Otro aspecto distintivo de esta promoción es su flexibilidad, ya que el beneficio puede utilizarse cualquier día de la semana, sin restricciones de fecha. De este modo, los usuarios pueden organizar sus compras según su conveniencia, aprovechando al máximo el reintegro disponible. Con esta propuesta, el Banco Provincia reafirma su compromiso con la comunidad bonaerense, promoviendo un modelo de ahorro constante, inclusivo y adaptado a las necesidades cotidianas a través de su plataforma digital.

Cómo es el reintegro de $6.000 que tiene Cuenta DNI los últimos días de octubre 2025

El Banco Provincia impulsa el consumo local con una nueva promoción a través de su billetera virtual, Cuenta DNI, que ofrece un 40% de descuento en compras realizadas en ferias y mercados adheridos de la Provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa busca fortalecer la economía regional y apoyar a los pequeños productores, facilitando el acceso a alimentos frescos y productos esenciales a precios más accesibles. La propuesta no solo incentiva el uso de medios de pago digitales, sino que también promueve un circuito de consumo más justo y sustentable dentro del territorio bonaerense.

El beneficio incluye un tope máximo de reintegro de $6.000 por persona cada semana, que se renueva de forma automática. Para alcanzar ese monto, los usuarios deben realizar compras por un total de $15.000 en los espacios adheridos. A diferencia de otras promociones, esta ofrece la posibilidad de aprovechar el descuento cualquier día del mes, brindando mayor flexibilidad a los consumidores. De esta manera, el Banco Provincia busca acompañar a las familias bonaerenses en la planificación de sus gastos semanales, al mismo tiempo que estimula la actividad económica local.

Para acceder al descuento, los usuarios de Cuenta DNI deben realizar los pagos utilizando exclusivamente el dinero disponible en su cuenta digital, quedando fuera de la promoción las operaciones efectuadas con tarjetas de crédito o débito asociadas. Este requisito favorece la utilización de fondos digitales dentro de la aplicación, fortaleciendo su rol como herramienta clave para las transacciones cotidianas. Con esta propuesta, el Banco Provincia reafirma su compromiso con la innovación financiera y la inclusión económica en toda la provincia.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025

Durante octubre, el Banco Provincia acompaña a los bonaerenses con una nueva serie de promociones exclusivas a través de la billetera digital Cuenta DNI. Estas iniciativas buscan fomentar el consumo local, apoyar a los pequeños comercios y ofrecer un alivio económico a los usuarios mediante descuentos y facilidades de pago en rubros esenciales.

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona (equivalente a compras de $15.000).
  • Universidades: hasta 40% de descuento diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de toda la provincia, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos, sin tope de reintegro.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app, en locales participantes.

De esta manera, el Banco Provincia refuerza su compromiso con la inclusión financiera y el fortalecimiento del consumo interno, brindando a los usuarios de Cuenta DNI beneficios concretos que facilitan la administración de sus finanzas personales y promueven el desarrollo económico local.

