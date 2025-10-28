28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Confirmado: este es el descuento del 50% con Cuenta DNI que continúa en noviembre 2025

La entidad confirmó que uno de sus beneficios más importantes seguirá durante el mes próximo. Aplica los lunes y martes con pago desde la app y sin tope de reintegro.

Por
Cuenta DNI es una de las plataformas de pago más utilizadas en nuestro país.

Cuenta DNI es una de las plataformas de pago más utilizadas en nuestro país.

Banco Provincia
  • Cuenta DNI confirmó que mantendrá durante noviembre el 50% de descuento en entradas de cine en todo el país.
  • La promoción se aplica los lunes y martes al pagar con la app del Banco Provincia mediante código QR.
  • El beneficio no tiene tope de reintegro y no se combina con otras promociones o medios de pago.
  • Con más de ocho millones de usuarios, la billetera digital consolida su programa de descuentos culturales y de consumo cotidiano.
Con un escenario económico estable y tasas aún competitivas, los plazos fijos continúan siendo una herramienta segura.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.400.000 pesos a 30 días en octubre 2025

La billetera digital del Banco Provincia confirmó la continuidad de uno de sus beneficios más destacados. Durante noviembre de este 2025, los usuarios de Cuenta DNI podrán seguir disfrutando del 50% de descuento en entradas de cine, una promoción que se aplica los lunes y martes en salas adheridas de todo el país.

El beneficio, que busca fomentar el consumo cultural mediante medios de pago digitales, se aplica directamente en el momento del pago con la app, sin tope de reintegro. Esta propuesta se suma a otras ofertas de Cuenta DNI en supermercados, ferias, carnicerías y comercios bonaerenses, consolidando a la billetera como una herramienta clave para ahorrar en el día a día.

Cine

Cómo es el descuento de mitad de precio que tiene Cuenta DNI para noviembre 2025

El Banco Provincia ratificó que la promoción “Vení al cine con Cuenta DNI” seguirá vigente durante todo noviembre. El beneficio otorga un 50% de descuento en la compra de entradas de cine los lunes y martes, aplicable en el momento del pago y sin límite de reintegro. Para acceder, el usuario debe abonar desde la app oficial de Cuenta DNI utilizando la opción “Pagar con QR” y contar con saldo disponible en su cuenta.

Es importante tener en cuenta que el descuento no se aplica si el pago se realiza con otras billeteras digitales, como Mercado Pago, ni con tarjetas de crédito o débito. Tampoco puede combinarse con otras promociones vigentes en las salas adheridas.

Cuenta DNI
Este beneficio permitirá que los usuarios disfruten de un ahorro directo y sin complicaciones, haciendo uso de la billetera virtual en el momento de la compra.

Este beneficio permitirá que los usuarios disfruten de un ahorro directo y sin complicaciones, haciendo uso de la billetera virtual en el momento de la compra.

Esta acción forma parte del programa de beneficios del Banco Provincia, que impulsa el uso de herramientas digitales y el acceso a actividades recreativas con precios más accesibles. Con más de ocho millones de usuarios activos, Cuenta DNI es una de las plataformas de pago más utilizadas en nuestro país, con múltiples descuentos en alimentos, farmacias, librerías y supermercados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Estos son los últimos descuentos que tiene Cuenta DNI para aprovechar en octubre 2025

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria, cada banco define libremente su interés, 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.200.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Conocé los montos actuales de las Inversiones en plazo fijo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 7.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Si combinás las distintas promociones que ofrece Cuenta DNI, podés alcanzar un ahorro estimado de entre $10.000 y $20.000 en los últimos días de octubre.

Cuánto podés recuperar con los reintegros que tiene Cuenta DNI en los últimos días de octubre 2025

 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

En qué supermercados tenés descuentos particulares utilizando Cuenta DNI en octubre 2025

Los analistas recomiendan renovar mensualmente tanto el capital como los intereses obtenidos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 7.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Rating Cero

La película que se ganó el corazón de los más chicos.
play

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.

¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

Gracias a su mención, se afianza como uno de los lanzamientos más destacados del año en el universo de la perfumería local.

Este es el perfume favorito de Celeste Cid: cuánto sale

Si hablamos de nostalgia y puro amor por la animación noventera, X-Men ’97 ha sido una joya inesperada. La serie animada de Disney+ no solo ha devuelto la estética clásica y el espíritu de la original, sino que además ha conectado directamente con las nuevas tramas del multiverso de Marvel.

Cuáles son los próximos proyectos que tiene Marvel para los X-Men: ¿el año que viene?

El jurado de MasterChef Celebrity﻿ decidirá al nuevo eliminado.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes son los 5 en riesgo de irse

El conductor contó quién vuelve a LAM.

Bomba: qué famosa reemplazará a Yanina Latorre en LAM y trabajará con De Brito

últimas noticias

SKF despidió a 145 trabajadores y cerró su planta en Tortuguitas tras más de un siglo en el país

SKF despidió a 145 trabajadores y cerró su planta en Tortuguitas tras más de un siglo en el país

Hace 6 minutos
Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.

Brasil: Jair Bolsonaro apeló la condena a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado

Hace 12 minutos
El Gobierno analiza convocar a extraordinarias.

El Gobierno ya analiza convocar a extraordinarias para debatir las reformas laboral y tributaria

Hace 20 minutos
Brutal enfrentamiento entre narcos y policías en Brasil. 

Megaoperación en Río de Janeiro contra el narcotráfico: más de 60 muertos y 81 detenidos

Hace 24 minutos
play
La película que se ganó el corazón de los más chicos.

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

Hace 29 minutos