Confirmado: este es el descuento del 50% con Cuenta DNI que continúa en noviembre 2025 La entidad confirmó que uno de sus beneficios más importantes seguirá durante el mes próximo. Aplica los lunes y martes con pago desde la app y sin tope de reintegro.







Cuenta DNI es una de las plataformas de pago más utilizadas en nuestro país. Banco Provincia

Cuenta DNI confirmó que mantendrá durante noviembre el 50% de descuento en entradas de cine en todo el país.

La promoción se aplica los lunes y martes al pagar con la app del Banco Provincia mediante código QR.

El beneficio no tiene tope de reintegro y no se combina con otras promociones o medios de pago.

Con más de ocho millones de usuarios, la billetera digital consolida su programa de descuentos culturales y de consumo cotidiano.

La billetera digital del Banco Provincia confirmó la continuidad de uno de sus beneficios más destacados. Durante noviembre de este 2025, los usuarios de Cuenta DNI podrán seguir disfrutando del 50% de descuento en entradas de cine, una promoción que se aplica los lunes y martes en salas adheridas de todo el país.

El beneficio, que busca fomentar el consumo cultural mediante medios de pago digitales, se aplica directamente en el momento del pago con la app, sin tope de reintegro. Esta propuesta se suma a otras ofertas de Cuenta DNI en supermercados, ferias, carnicerías y comercios bonaerenses, consolidando a la billetera como una herramienta clave para ahorrar en el día a día.

Cómo es el descuento de mitad de precio que tiene Cuenta DNI para noviembre 2025 El Banco Provincia ratificó que la promoción “Vení al cine con Cuenta DNI” seguirá vigente durante todo noviembre. El beneficio otorga un 50% de descuento en la compra de entradas de cine los lunes y martes, aplicable en el momento del pago y sin límite de reintegro. Para acceder, el usuario debe abonar desde la app oficial de Cuenta DNI utilizando la opción “Pagar con QR” y contar con saldo disponible en su cuenta.

Es importante tener en cuenta que el descuento no se aplica si el pago se realiza con otras billeteras digitales, como Mercado Pago, ni con tarjetas de crédito o débito. Tampoco puede combinarse con otras promociones vigentes en las salas adheridas. Cuenta DNI Este beneficio permitirá que los usuarios disfruten de un ahorro directo y sin complicaciones, haciendo uso de la billetera virtual en el momento de la compra. Banco Provincia Esta acción forma parte del programa de beneficios del Banco Provincia, que impulsa el uso de herramientas digitales y el acceso a actividades recreativas con precios más accesibles. Con más de ocho millones de usuarios activos, Cuenta DNI es una de las plataformas de pago más utilizadas en nuestro país, con múltiples descuentos en alimentos, farmacias, librerías y supermercados.