Cuáles son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI para noviembre 2025

La billetera virtual del Banco Provincia actualizó sus promociones: durante noviembre, Cuenta DNI brindará descuentos en supermercados, carnicerías, comercios y otros rubros.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

 

  • En noviembre, Cuenta DNI del Banco Provincia renueva sus descuentos en supermercados, carnicerías, verdulerías y comercios locales, ofreciendo alivio económico y fomentando el consumo.
  • Las promociones se distribuyen a lo largo del mes, con diferentes rubros y días asignados para maximizar el ahorro en productos esenciales.
  • Entre los principales beneficios destacan el 35% en carnicerías, el 20% en comercios de cercanía, y el 40% en ferias y mercados bonaerenses.
  • También se suman descuentos en farmacias, librerías y una promoción especial del 30% en gastronomía para usuarios de 13 a 17 años.

Noviembre llega con una nueva edición de descuentos y beneficios para los usuarios de Cuenta DNI del Banco Provincia. La billetera virtual renovó por completo sus promociones y volverá a ofrecer rebajas en supermercados, carnicerías, verdulerías, comercios de barrio y más, brindando alivio al bolsillo de millones de bonaerenses. Esta medida busca sostener el consumo y acompañar a las familias en un mes clave del año.

Si combinás las distintas promociones que ofrece Cuenta DNI, podés alcanzar un ahorro estimado de entre $10.000 y $20.000 en los últimos días de octubre.
Cuánto podés recuperar con los reintegros que tiene Cuenta DNI en los últimos días de octubre 2025

El nuevo calendario de descuentos comenzará a regir desde este sábado e incluirá distintas promociones distribuidas a lo largo de todo el mes. Cada semana, los usuarios podrán aprovechar distintas oportunidades de ahorro según el rubro y los días asignados, maximizando así sus compras cotidianas en alimentos y productos esenciales.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Con esta renovación, el Banco Provincia refuerza su compromiso con la inclusión financiera y el impulso al comercio local. La iniciativa consolida a Cuenta DNI como una de las herramientas digitales más utilizadas en la provincia, combinando tecnología, practicidad y beneficios directos para los consumidores.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

Noviembre llega con un calendario de descuentos muy completo para los usuarios de Cuenta DNI del Banco Provincia, con foco en el ahorro familiar y el consumo cotidiano. Las promociones abarcan una amplia variedad de rubros, desde alimentos frescos hasta librería y farmacia, lo que permite a los bonaerenses optimizar su poder de compra durante todo el mes. Es importante que cada usuario revise los topes de reintegro semanales y por persona para aprovechar al máximo cada beneficio disponible.

Uno de los beneficios más esperados que se mantiene es el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías. Durante este mes, la promoción principal se activará el sábado 8 de noviembre, ofreciendo un 35% de ahorro con un tope de reintegro de $6.000 por persona. Este monto se alcanza con una compra aproximada de $17.000, convirtiendo esta fecha en una excelente oportunidad para abastecerse de proteína animal con un ahorro considerable.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.

El consumo semanal en comercios de cercanía no alimenticios también cuenta con un día fijo. Todos los viernes, los usuarios podrán acceder a un 20% de descuento con un tope de reintegro de $4.000 por semana y por persona. Además, para compras de mayor valor o artículos no esenciales como indumentaria o ferretería, se mantiene la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés todos los días en los comercios adheridos, utilizando las tarjetas de crédito Visa o Mastercard vinculadas a la aplicación.

En el caso de los alimentos básicos, los descuentos son variados. Destacan las promociones en ferias y mercados bonaerenses y en comercios adheridos en universidades, con un 40% de descuento disponible todos los días. Ambas opciones ofrecen un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona, ideal para adquirir frutas, verduras y productos regionales frescos.

La semana se complementa con beneficios en otros rubros esenciales. Los lunes y martes están destinados a las librerías, con un 10% de descuento sin tope de reintegro, lo que resulta útil para estudiantes o personas que necesiten material de estudio. Los miércoles y jueves, el ahorro del 10% sin tope se aplica a farmacias y perfumerías adheridas, lo que brinda un alivio en la compra de medicamentos y artículos de cuidado personal.

La banca pública también incluye a los más jóvenes. Los usuarios de Cuenta DNI 13/17 contarán con una promoción especial en gastronomía durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre. El beneficio ofrece un 30% de descuento con un tope de reintegro de $8.000 por persona durante los días de la promoción, una excelente oportunidad para que los adolescentes disfruten de salidas con un importante ahorro.

