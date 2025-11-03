3 de noviembre de 2025 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Estas opciones mantienen rentabilidad positiva frente a la inflación y ofrecen mejores tasas en operaciones digitales.

Un depósito de $1.100.000 puede superar los $31.000 de ganancia en solo 30 días.

  • En noviembre, los plazos fijos continúan siendo una alternativa elegida por quienes buscan estabilidad y un retorno seguro.
  • La eliminación de la tasa mínima permitió que cada banco defina sus propios rendimientos, generando diferencias notables entre entidades.
  • Las operaciones electrónicas siguen ofreciendo tasas más atractivas que las realizadas en sucursal, lo que impulsa el uso de canales digitales.
  • Con una inflación mensual proyectada en torno al 2%, los rendimientos bancarios mantienen una rentabilidad real positiva en el corto plazo.

El comienzo de noviembre reavivó el interés por los plazos fijos como una herramienta práctica para resguardar el valor del dinero y obtener un ingreso predecible. Los ahorristas priorizan este tipo de inversión por su bajo riesgo y su capacidad de generar rentabilidad en apenas un mes.

Luego de la flexibilización del Banco Central que eliminó la tasa mínima de referencia, los bancos comenzaron a ofrecer tasas diferenciadas para captar depósitos. Esta competencia generó un escenario dinámico donde las vías digitales, en especial, se destacan con mejores porcentajes para atraer clientes.

Con este panorama, quienes deciden invertir en pesos deben analizar tanto la Tasa Nominal Anual (TNA) como la Tasa Efectiva Anual (TEA), además de medir el rendimiento frente a la inflación estimada. Así, es posible proyectar de manera concreta cuánto se puede ganar en 30 días al invertir un monto de 1.100.000 pesos.

Dinero plazo fijo.

Cuánto ganas por depositar $1.100.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con las tasas promedio de noviembre, los rendimientos varían según el canal utilizado para la operación. En el Banco Nación, si el depósito se realiza de forma presencial en una sucursal bancaria, la TNA ronda el 29,5% y la TEA alcanza el 33,84%. En ese caso, un monto de $1.100.000 genera $26.671,23 de intereses en 30 días, totalizando $1.126.671,23 al vencimiento.

Sin embargo, al optar por canales digitales como el homebanking o las aplicaciones móviles, las ganancias aumentan gracias a una TNA del 35% y una TEA del 41,21%. Bajo estas condiciones, los intereses ascienden a $31.643,84, con un total final de $1.131.643,84 tras el mes de inversión.

Esta diferencia refleja la conveniencia de operar por medios electrónicos, donde las entidades suelen ofrecer mejores condiciones para fomentar la autogestión. Además, la posibilidad de renovar automáticamente el plazo fijo permite capitalizar los intereses y mantener la rentabilidad a lo largo del tiempo.

Banco Nación La Plata calle 4 entre 35 y 36

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó que la inflación mensual de octubre es de cerca del 2%. En este contexto, los plazos fijos con tasas superiores al 30% anual continúan generando un rendimiento real positivo.

Esto los convierte en una opción válida para proteger los ahorros sin asumir riesgos elevados. Los analistas, sin embargo, recomiendan reinvertir cada mes tanto el capital como los intereses obtenidos, a fin de mantener un rendimiento efectivo que se mantenga por encima de la inflación y de las variaciones en las tasas bancarias.

