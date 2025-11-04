4 de noviembre de 2025 Inicio
Qué día podés aprovechar el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en noviembre 2025

Gracias a esta iniciativa es posible obtener un reintegro si se realiza el pago por QR. Tiene un cupo por persona.

Pese a estas restricciones, muchos usuarios siguen apostando por Cuenta DNI como una herramienta útil en la gestión de sus finanzas personales.

 

Pexels
  • Cuenta DNI ofrecerá un 35% de reintegro en carnicerías, pescaderías y granjas el sábado 8 de noviembre de 2025.
  • El beneficio tiene un tope de $6.000 por persona y se obtiene pagando con saldo disponible y QR desde la app.
  • La devolución se acredita dentro de los diez días hábiles posteriores y alcanza con compras de hasta $17.000.
  • La promoción se suma a otros descuentos vigentes del Banco Provincia en gastronomía, comercios de cercanía y ferias.

En noviembre 2025, el Banco Provincia ratificó que su billetera digital mantendrá la rebaja más buscada para compras de proteína: habrá 35% de devolución en locales adheridos, con un tope individual de $6.000. No se trata de una acción en un hiper o supermercado, sino de un beneficio específico para carnicerías, pescaderías y granjas, válido con saldo en la app y pago mediante código QR.

La fecha clave será el sábado 8 de noviembre. Ese día, quienes abonen con la aplicación podrán obtener la devolución automática (hasta $6.000 por persona), que se acredita dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra. El límite se alcanza con un ticket total de $17.000 y también aplica a comercios que vendan huevos por maple.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Cómo es el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en noviembre 2025

El programa ofrece un 35% de reintegro el sábado 8 de noviembre en carnicerías, pescaderías y granjas adheridas. El tope es de $6.000 por persona y se consigue con consumos de $17.000. Para acceder, hay que pagar con la app escaneando el QR y contar con fondos disponibles en la billetera al momento de la operación. No aplica a pagos por transferencia, envío de dinero, tarjetas ni QR de otras billeteras, y no lo reciben usuarios con deudas vencidas con el banco.

Jubilado supermercado

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

  • Gastronomía para jóvenes 13–17: 30% de reintegro el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona (equivale a $26.700 en consumos).
  • Comercios de cercanía: 20% todos los viernes, con límite de $4.000 por jornada.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con tope semanal de $6.000 por persona.
  • Además: rebajas en universidades, librerías, farmacias y perfumerías, y 3 cuotas sin interés en comercios no alimenticios con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.

