Cuenta DNI confirmó el descuento en cines que continuará en noviembre 2025 El Banco Provincia confirmó la continuidad de esta bonificación para los usuarios de la plataforma. La promoción aplica los lunes y martes de noviembre, sin tope y con pago desde la app.







La billetera virtual del Banco Provincia continúa ampliando sus beneficios para acompañar a los usuarios durante noviembre. Cuenta DNI, una de las aplicaciones de pago más utilizadas en la provincia de Buenos Aires, mantendrá su descuento más popular: el 50% en entradas de cine. El beneficio aplica los lunes y martes, sin tope de reintegro, y permite ahorrar en las principales cadenas del país pagando directamente desde la app.

Esta promoción se consolida como una de las más elegidas del programa por su facilidad de uso y alcance nacional. Además de fomentar el consumo cultural, busca incentivar el uso de medios de pago digitales seguros.

Con más de ocho millones de usuarios activos, Cuenta DNI continúa siendo una herramienta clave dentro del ecosistema digital del Banco Provincia, que también ofrece beneficios en supermercados, ferias, farmacias y comercios de cercanía durante todo el mes.

Cómo es el descuento en cines que tiene Cuenta DNI y que sigue en noviembre 2025 El beneficio "Vení al cine con Cuenta DNI" seguirá disponible durante todo noviembre de 2025. Los usuarios podrán acceder al 50% de descuento en entradas los lunes y martes, pagando desde la app con la opción "Pagar con QR". Este reintegro no tiene tope y se aplica de manera automática al realizar la transacción.

El descuento es válido exclusivamente para los pagos realizados con saldo en cuenta dentro de la aplicación. No se aplica a operaciones efectuadas con otras billeteras digitales ni con tarjetas de crédito o débito. Tampoco puede combinarse con otras promociones vigentes ofrecidas por las salas adheridas.

El objetivo del programa es facilitar el acceso al entretenimiento sin afectar el bolsillo, promoviendo a su vez el uso cotidiano de medios electrónicos. Además del descuento en cines, el Banco Provincia mantiene beneficios vigentes en múltiples rubros.