Todos los beneficios de Cuenta DNI para noviembre Desde la billetera virtual del Banco Provincia confirmaron la continuidad de los beneficios más esperados por los usuarios en el anteúltimo mes del año.







Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia se convirtió en una herramienta que se consolidó entre los bonaerenses y porteños por sus atractivas promociones. Con la llegada de noviembre, se confirmó la continuidad de beneficios en comercios de cercanía, ferias y mercados, carnicerías, supermercados y mucho más.

Uno de los beneficios más esperados por los usuarios contempla un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas a la red de Cuenta DNI, que se aplicará puntualmente el sábado 8 de noviembre.

Esta modalidad permite organizar las compras semanales aprovechando los momentos en que la mayoría de las familias realiza sus principales adquisiciones. Resulta esencial verificar que el comercio elegido figure entre los adheridos al programa, ya que solo en esos establecimientos será posible acceder al beneficio.

El tope de reintegro establecido es de $6.000 por persona. Este monto se renueva cada siete días, lo que permite alcanzar un ahorro acumulado significativo a lo largo del mes. Para llegar al tope máximo de devolución, el gasto estimado en carnicerías ronda los $17.000 semanales.

El pago debe efectuarse exclusivamente a través de la aplicación Cuenta DNI, utilizando las modalidades de Pago con Clave DNI o mediante código QR.

No se admitirán operaciones realizadas con tarjetas físicas o a través de otras billeteras virtuales. Esta condición refuerza el objetivo del Banco Provincia de promover el uso de su plataforma digital y de incentivar la inclusión financiera entre sus usuarios. Todos los beneficios de Cuenta DNI para el mes de noviembre Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos. Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.Sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos.Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos.Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos):3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.