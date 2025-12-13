Primer embarque de trigo argentino a China abre un nuevo canal de exportación.

Se trata de la primera venta a granel destinada al sistema molinero chino. El cargamento parte desde puertos del Gran Rosario y Quequén y marca un hito para el complejo agroindustrial.

La Argentina concretó el primer embarque comercial de trigo con destino a China , un paso relevante en su estrategia de inserción internacional y en la ampliación de mercados para el cereal.

El envío constituye un hecho inédito para el sector: es la primera exportación a granel de trigo argentino orientada específicamente al abastecimiento del sistema molinero chino , uno de los mayores consumidores del mundo.

El cargamento, de unas 65.000 toneladas , comenzó a embarcarse en una terminal del Gran Rosario. El buque descenderá por el río Paraná y completará la carga en el puerto de Quequén, en la provincia de Buenos Aires, antes de partir rumbo a Asia.

La operatoria volvió a poner en valor la articulación entre la infraestructura fluvial y marítima del país , clave para despachar grandes volúmenes a mercados lejanos y cumplir con los estándares exigidos a nivel internacional.

La concreción del embarque fue seguida de cerca por el Gobierno nacional, que lo interpreta como una señal positiva dentro de la agenda exportadora. Desde el entorno del presidente Javier Milei hubo expresiones de respaldo a la operación, en línea con el objetivo de ampliar destinos y fortalecer el ingreso de divisas.

El inicio de la carga contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, entre ellas el embajador de China en la Argentina, Wei Wang, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y funcionarios vinculados al área productiva y portuaria.

La exportación está a cargo de COFCO International, uno de los principales operadores globales del comercio de granos, con fuerte presencia en la Argentina a través de infraestructura de acopio, procesamiento y embarque.

Directivos de la compañía y una delegación de clientes chinos participaron del comienzo de la operación, en una señal del interés del mercado asiático por consolidar el vínculo comercial con el trigo argentino.