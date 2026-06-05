5 de junio de 2026 Inicio
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Esto es lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo sobre el aguinaldo de junio 2026

El aguinaldo de junio vence el 30 de este mes para la mayoría de los trabajadores registrados. Saber los plazos y la fórmula de cálculo permite verificar que la liquidación que se reciba sea correcta.

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El SAC se liquida en dos cuotas anuales.

El SAC se liquida en dos cuotas anuales.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, es una remuneración adicional que la legislación argentina garantiza a todos los trabajadores formales y a los beneficiarios del sistema previsional. Su pago no es optativo ni negociable, ya que está consagrado por la Ley de Contrato de Trabajo y su incumplimiento genera mora automática con intereses a cargo del empleador.

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El SAC se liquida en dos cuotas anuales. La primera debe abonarse antes del 30 de junio y la segunda, hasta el 18 de diciembre. Para la cuota de junio, la normativa admite una tolerancia de cuatro días hábiles posterior al vencimiento, mientras que para el personal de casas particulares el plazo es la última jornada laboral del mes, sin margen de prórroga.

El beneficio alcanza tanto al sector privado como a empleados públicos, jubilados y pensionados. Quedan excluidos quienes trabajan de manera informal, los autónomos, los monotributistas y los beneficiarios de planes sociales, ya que en ninguno de esos casos existe una relación laboral registrada.

Aguinaldo
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Qué dice la Ley de Contrato de Trabajo sobre el aguinaldo

Los artículos 121, 122 y 123 de la Ley de Contrato de Trabajo establecen el marco legal del SAC para todos los trabajadores en relación de dependencia. Los plazos exactos de pago fueron precisados por la Ley 23.041 de 1983 y posteriormente actualizados por la Ley 27.073, publicada en 2015.

El monto equivale al 50% de la mejor remuneración mensual bruta percibida en el semestre correspondiente. El carácter obligatorio del pago implica que ningún empleador puede eximirse de abonarlo, y ante el incumplimiento se generan intereses automáticamente desde el día siguiente al vencimiento, sin que el trabajador deba efectuar notificación previa.

El derecho al cobro no se pierde por licencia paga, enfermedad justificada o vacaciones. Además, el artículo 123 de la LCT establece que, frente a la extinción del vínculo laboral por cualquier causa, el trabajador tiene derecho a percibir la parte proporcional del SAC devengada hasta ese momento.

aguinaldo

Qué ítems se tienen en cuenta para calcular el aguinaldo

Para determinar el monto, se identifica la remuneración mensual bruta más alta del semestre y se calcula el 50% de ese valor. En ese total deben incluirse todos los conceptos remunerativos: sueldo básico, horas extra, comisiones y adicionales sujetos a aportes y contribuciones. Quedan fuera del cálculo los conceptos no remunerativos, como reintegros de gastos o asignaciones definidas por ley o por convenios colectivos.

Un ejemplo puede ser que si el mejor salario mensual del semestre fue de $1.200.000, el aguinaldo bruto será de $600.000. Sobre ese importe se aplican los mismos descuentos que al salario habitual, como aportes jubilatorios, obra social y PAMI, que representan una retención total del 17%.

Si el trabajador no completó los seis meses del período, el SAC se liquida de manera proporcional. Se toma la mayor remuneración del período, se multiplica por la cantidad de meses trabajados y el resultado se divide por 12. Los períodos de licencia por enfermedad o accidente de trabajo se contabilizan como tiempo efectivo, pero las licencias por maternidad o sin goce de sueldo quedan excluidas del cálculo proporcional.

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