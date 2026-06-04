Descuentos en supermercados para aprovechar el aguinaldo 2026 en junio y stockearse

Este mes de junio se perfila como uno de los meses más atractivos para realizar compras de abastecimiento en supermercados, especialmente para quienes planean utilizar parte del aguinaldo , también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC) , para adelantarse a futuras subas de precios y llenar la despensa. La combinación de promociones de cadenas nacionales, reintegros bancarios y descuentos de billeteras virtuales permite alcanzar ahorros que, en algunos casos, superan el 30% y 35% por operación , convirtiendo al mes en una oportunidad estratégica para las familias argentinas.

Entre las propuestas más agresivas se destacan las impulsadas por algunos bancos . Los descuentos abarcan supermercados, mayoristas y carnicerías, con reintegros semanales y mensuales que pueden representar decenas de miles de pesos de ahorro para quienes organizan sus compras según el calendario promocional.

Las billeteras virtuales también ganan protagonismo, permitiendo sumar descuentos mediante pagos con QR y dinero en cuenta. Estas herramientas digitales se consolidan como una de las alternativas más utilizadas para reducir el gasto en alimentos, bebidas, productos de limpieza y artículos de primera necesidad.

Otro segmento especialmente beneficiado durante junio es el de los jubilados y pensionados , que pueden combinar descuentos propios de supermercados, beneficios impulsados por ANSES y promociones bancarias. Dependiendo de la cadena y del medio de pago utilizado, los ahorros pueden llegar al 25% , con reintegros que alcanzan hasta $35.000 , una cifra relevante en un contexto donde cada peso cuenta para sostener el consumo familiar.

Los descuentos en supermercados para aprovechar el aguinaldo 2026

El calendario de Banco Nación aparece como uno de los más completos del mercado. Los lunes, Chango Más ofrece un 30% de descuento pagando mediante QR con un tope mensual de $25.000, al que se suma un beneficio adicional del 10% extra con un límite de $20.000 por cliente. Los miércoles la cadena vuelve a destacarse con un 35% de descuento, mientras que los mayoristas adheridos como Carrefour, Diarco, Maxiconsumo, Vacalin y RES Carnicerías cuentan con un reintegro del 30%.

Los jueves son ideales para quienes realizan compras en volumen gracias al beneficio vigente en Mayorista Nini, donde los clientes del Banco Nación acceden a un 20% de reintegro con tope mensual de $20.000. En tanto, los viernes, sábados y domingos aparecen promociones en Vea y Disco, que ofrecen un 20% de descuento para compras que superen determinados montos mínimos. También se suman descuentos en Día durante viernes y sábados mediante pagos QR.

Por fuera de Banco Nación, Cuenta DNI del Banco Provincia renovó beneficios muy utilizados por los consumidores bonaerenses. Durante junio ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes en comercios de cercanía, con un tope semanal de $6.000, además de promociones especiales en supermercados adheridos, ferias y mercados. Según estimaciones difundidas por la entidad, un usuario que aproveche todas las promociones disponibles puede ahorrar más de $170.000 mensuales.

En paralelo, Mercado Pago mantiene descuentos semanales en cadenas seleccionadas. Durante junio se destacan el 20% de descuento en Chango Más los martes, el 20% en Vea los lunes y el 10% en Día los miércoles, en algunos casos sin tope de reintegro. Para quienes estén por cobrar el aguinaldo en las próximas semanas, la recomendación de especialistas en consumo es concentrar las compras de productos no perecederos, artículos de limpieza y alimentos de larga duración durante los días de promociones bancarias y billeteras virtuales, maximizando así el poder de compra del ingreso extra de mitad de año.