A qué van a destinar el aguinaldo 2026 los argentinos: los detalles de un informe

El aguinaldo de junio de 2026 llegará en un contexto económico muy diferente al de años anteriores. Tal es así que un relevamiento de Focus Market realizado sobre 3.575 casos reveló que los argentinos priorizarán cada vez más el ordenamiento de sus finanzas personales antes que el consumo, las vacaciones o las inversiones de mayor riesgo. El dato más significativo es que el 23% de los consultados destinará el Sueldo Anual Complementario (SAC) al pago de deudas , convirtiéndose en el principal destino de ese ingreso extraordinario.

La encuesta muestra además una fuerte transformación respecto de junio de 2025. El porcentaje de personas que utilizará el aguinaldo para cancelar compromisos financieros pasó del 9% al 23% , un salto de 14 puntos porcentuales que refleja el impacto del endeudamiento de los hogares y la necesidad de recuperar margen en las economías familiares. Paralelamente, un 16% utilizará esos fondos para afrontar gastos generales , como servicios, expensas y obligaciones cotidianas.

Entre quienes aún logran destinar parte del ingreso al ahorro, la opción más elegida continúa siendo la compra de dólares . Según el estudio, el 18% comprará divisas estadounidenses , mientras que un 14% invertirá en acciones , un 11% optará por fondos comunes de inversión y porcentajes menores elegirán cuentas remuneradas, oro o plazos fijos . Los especialistas observan que la estabilidad cambiaria y la desaceleración inflacionaria modificaron las estrategias tradicionales de resguardo de valor.

El informe también detectó una caída del atractivo de los gastos vinculados al ocio. Apenas un 10% destinará el aguinaldo a vacaciones , una proporción considerablemente menor a la observada en períodos anteriores. Para los analistas, el fenómeno refleja una conducta más defensiva de los consumidores , que buscan preservar liquidez y equilibrar cuentas en un escenario donde los ingresos todavía muestran dificultades para recuperar plenamente el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.

Récord de morosidad en abril

La decisión de utilizar el aguinaldo para cancelar deudas encuentra una explicación directa en los últimos indicadores financieros. Durante abril de 2026, la morosidad de los préstamos bancarios a las familias alcanzó el 12%, marcando un nuevo récord histórico y acumulando 18 meses consecutivos de aumentos. Se trata del nivel más elevado registrado en más de dos décadas, según datos elaborados por la consultora 1816 sobre información de la Central de Deudores del Banco Central.

El deterioro de la capacidad de pago ya afecta a una porción significativa de la población. Actualmente existen 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular, es decir, con atrasos superiores a 90 días. Sobre un universo de aproximadamente 20 millones de personas con financiamiento vigente, esto implica que el 26,7% de los deudores presenta problemas de cumplimiento, una cifra que preocupa tanto a bancos como a entidades financieras no bancarias.

Los problemas no se limitan al sistema bancario tradicional. En las entidades no financieras, fintech y compañías de crédito, la irregularidad alcanzó el 31,5% en abril, superando el registro de marzo. Este escenario genera un efecto adicional: miles de personas dejan de ser consideradas sujetos de crédito, reduciendo sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y limitando el crecimiento futuro del financiamiento al consumo.

La combinación entre salarios que todavía corren detrás de algunos costos de vida, tasas de interés elevadas y un mayor uso del crédito durante los últimos años ayuda a explicar por qué el pago de deudas se convirtió en la principal prioridad para el aguinaldo de 2026. En este contexto, el ingreso extra de mitad de año aparece menos como una oportunidad para consumir y más como una herramienta para aliviar compromisos financieros y recuperar estabilidad en los presupuestos familiares.