Presidente de CONINAGRO pidió medidas que abarquen a la economía y al sector productivo

Sin embargo, remarcó que “uno de los compromisos es el de llevar al Congreso algunos proyectos de algunas de las cosas que esperamos que los legisladores acompañen con rapidez, porque temas que tengan que ver con el IVA e impuestos requieren aprobación”.

Luego de casi tres horas de reunión, Laucirica destacó que “se pudo llegar con el mensaje que teníamos que llegar, hacerles ver la crudeza de la situación y lo que necesita el campo”. Y concluyó: Espero que el 1 de febrero tengamos anuncios y respuestas a lo que se está pidiendo”.

El reclamo de la Mesa de Enlace

Algunos de los pedidos de la Mesa de Enlace son: suspender el anticipo de Impuestos de las Ganancias y el IVA para insumos, prorrogar o eximir impuestos provinciales, derogar la resolución que "incrementa el costo financiero de los productores de Soja" y otorgar créditos a tasas "subsidiadas".

"Todos los que nos dedicamos a la producción agropecuaria apostamos hacia adelante. Si el ministro nos citó, seguramente nos va a escuchar y alguna solución a los planteos que nosotros vamos a proponer seguramente algo va a surgir de esto", aseguró Nicolás Pino, miembro de la Sociedad Rural Argentina.

En esta línea también explicó que uno de los puntos a debatir con el Ministro, es sobre los impuestos que intentan establecer algunos intendentes. "Estamos pidiendo flexibilidad por esta situación dramática, hay intendentes que piensan levantar los impuestos", aclaró Pino.

"Esto no es un problema de hoy, sino desde hace 50 años. Venimos planteando previsibilidad hacia adelante para que no nos agarren estas situaciones", explicó Pino. "Le estamos pidiendo al ministro trabajar en conjunto y le vamos a pedir medidas concretas, no sólo va afectar al sector agropecuario. Si el campo no produce, el país está complicado", finalizó Pino.