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Se separó un conductor mega famoso en medio de un escándalo: "No fue a su cumpleaños"

El presentador estaba en pareja desde 2023 con la modelo, tuvo una serie de crisis en el medio y ahora publicó una imagen del festejo sin ella.

¿Se separó Tinelli de Milett?

¿Se separó Tinelli de Milett?

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El conductor Marcelo Tinelli se separó nuevamente de Milett Figueroa luego de varias crisis y fue él mismo quien lo confirmó porque fue su cumpleaños y lo pasó rodeado de familia. Estuvieron sus hijos, el Tirri, pero con una ausencia marcada que dio a entender todo: no estaba su novia.

Las famosas recordaron anécdotas con el conductor del Bailando.
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El festejo fue íntimo como cada una de las reuniones familiares, pero lo llamativo no fue la foto en familia, sino el mensaje que escribió en el posteo: “Un nuevo cumple, una nueva vuelta al sol, desde la paz, desde el saber elegir, desde una sensibilidad profunda que puede convivir con la practicidad del día”.

“Quiero ser flexible ante los cambios, ante la oportunidad de conocerme hoy. Quiero abrazar bien apretado a las personas que amo, para que sepan que, si todo no está bien, todo va a estar bien. Quiero que el pasado quede ahí donde siempre estuvo, en el pasado, y que la mirada hacia atrás pueda transformarse en aceptación de aquello que ya fue”, siguió.

Tinelli

Y sumó: “Amo la calma y la inspiración para un nuevo camino, para lo que decida hacer con libertad y pasión. Deseo compartir mis palabras y también mi silencio, lleno de comprensión y sin ningún tipo de juicios. Ojalá pueda querer de una manera tan inocente e ingenua como lo hacen los niños, para dejarme querer de la misma manera”.

Lo cierto es que Milett y Marcelo tuvieron una serie de crisis, incluso el conductor llegó a confirmar al aire su separación y ella lo negó. Intentaron una y otra vez, pero no prosperó, por ese motivo, decidieron cortar su vínculo el cual inició en 2023.

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