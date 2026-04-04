Esta película a pura acción y espionaje surcoreano está sorprendiendo a todos en Netflix: cómo se llama Dirigida por Ryoo Seung-wan y estrenada globalmente en Netflix el 31 de marzo, esta producción surcoreana enfrenta a dos agentes rivales de las dos Coreas en Vladivostok. + Seguir en







Una red de narcotráfico, trata de mujeres y corrupción diplomática los empuja hacia un mismo objetivo. Inthum

Inthum, conocida en inglés como Humint, abreviatura de "Inteligencia Humana", es un thriller de espionaje surcoreano dirigido por Ryoo Seung-wan que llegó a Netflix luego de su paso por los cines de Corea del Sur en febrero. La película forma parte de una trilogía extraoficial del director ambientada fuera de Corea, junto a The Berlin File (2013) y Escape from Mogadishu (2021), y está producida por Filmmaker R&K, el mismo equipo detrás de títulos como Por encima de la ley y Las contrabandistas de Guncheon. Ryoo es uno de los realizadores de acción más sólidos de la industria coreana, con una trayectoria que incluye grandes éxitos de taquilla como Veteran y Smugglers.

La historia se desarrolla en Vladivostok, la tensa ciudad portuaria rusa enclavada en el punto donde convergen las fronteras de Rusia, China y Corea del Norte, y sigue a dos agentes de inteligencia, uno del Sur y uno del Norte, que operan de manera paralela sin saber de la existencia del otro. Ambos buscan desmantelar una red criminal vinculada al consulado norcoreano local que comercializa droga y explota a mujeres coreanas con la complicidad de la mafia rusa. En el centro del cruce de intereses aparece Chae Seon-hwa, una camarera que trabaja simultáneamente para varios bandos y cuya decisión final puede cambiarlo todo.

Inthum Inthum Sinopsis de Inthum, la película estreno de Netflix El agente Zo (Jo In-sung), del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, llega a Vladivostok con la misión de desarticular una red de narcotráfico y trata de personas coreanas que opera bajo la protección encubierta del consulado norcoreano en la ciudad. Para avanzar en su operación, recluta a Chae Seon-hwa (Shin Se-kyung), una joven que trabaja en un restaurante norcoreano local y que conoce de cerca el funcionamiento de esa red. Lo que Zo ignora es que del otro lado está Park Geon (Park Jung-min), agente de la Seguridad del Estado norcoreana enviado con un objetivo similar, y que además conoce a Chae de antes y tiene con ella una historia personal que complica todo el esquema.

Inthum Inthum Tráiler de Inthum Embed - INTHUM | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Reparto de Inthum Jo In-sung como el agente Zo, operativo del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano

Park Jung-min como Park Geon, funcionario de Seguridad del Estado norcoreano

Shin Se-kyung como Chae Seon-hwa, camarera e informante central de la trama

Park Hae-joon como Hwang Chi-seong, cónsul general norcoreano

Jung Yoo-jin

Lee Shin-ki

Robert Maaser

Kang Ha-kyung

Lee Jun-young