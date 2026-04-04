IR A
IR A

Esta película a pura acción y espionaje surcoreano está sorprendiendo a todos en Netflix: cómo se llama

Dirigida por Ryoo Seung-wan y estrenada globalmente en Netflix el 31 de marzo, esta producción surcoreana enfrenta a dos agentes rivales de las dos Coreas en Vladivostok.

Una red de narcotráfico

Una red de narcotráfico, trata de mujeres y corrupción diplomática los empuja hacia un mismo objetivo.

Inthum

Inthum, conocida en inglés como Humint, abreviatura de "Inteligencia Humana", es un thriller de espionaje surcoreano dirigido por Ryoo Seung-wan que llegó a Netflix luego de su paso por los cines de Corea del Sur en febrero. La película forma parte de una trilogía extraoficial del director ambientada fuera de Corea, junto a The Berlin File (2013) y Escape from Mogadishu (2021), y está producida por Filmmaker R&K, el mismo equipo detrás de títulos como Por encima de la ley y Las contrabandistas de Guncheon. Ryoo es uno de los realizadores de acción más sólidos de la industria coreana, con una trayectoria que incluye grandes éxitos de taquilla como Veteran y Smugglers.

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
Te puede interesar:

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

La historia se desarrolla en Vladivostok, la tensa ciudad portuaria rusa enclavada en el punto donde convergen las fronteras de Rusia, China y Corea del Norte, y sigue a dos agentes de inteligencia, uno del Sur y uno del Norte, que operan de manera paralela sin saber de la existencia del otro. Ambos buscan desmantelar una red criminal vinculada al consulado norcoreano local que comercializa droga y explota a mujeres coreanas con la complicidad de la mafia rusa. En el centro del cruce de intereses aparece Chae Seon-hwa, una camarera que trabaja simultáneamente para varios bandos y cuya decisión final puede cambiarlo todo.

Inthum

Sinopsis de Inthum, la película estreno de Netflix

El agente Zo (Jo In-sung), del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, llega a Vladivostok con la misión de desarticular una red de narcotráfico y trata de personas coreanas que opera bajo la protección encubierta del consulado norcoreano en la ciudad. Para avanzar en su operación, recluta a Chae Seon-hwa (Shin Se-kyung), una joven que trabaja en un restaurante norcoreano local y que conoce de cerca el funcionamiento de esa red. Lo que Zo ignora es que del otro lado está Park Geon (Park Jung-min), agente de la Seguridad del Estado norcoreana enviado con un objetivo similar, y que además conoce a Chae de antes y tiene con ella una historia personal que complica todo el esquema.

Inthum

Tráiler de Inthum

Embed - INTHUM | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Reparto de Inthum

  • Jo In-sung como el agente Zo, operativo del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano
  • Park Jung-min como Park Geon, funcionario de Seguridad del Estado norcoreano
  • Shin Se-kyung como Chae Seon-hwa, camarera e informante central de la trama
  • Park Hae-joon como Hwang Chi-seong, cónsul general norcoreano
  • Jung Yoo-jin
  • Lee Shin-ki
  • Robert Maaser
  • Kang Ha-kyung
  • Lee Jun-young
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Acompañada por la joven oficial Fatima (Janki Bodiwala), la protagonista sigue el rastro de los cabecillas hasta Sri Lanka, donde se produce el enfrentamiento fina
play

Esta historia de Netflix alcanzó a ser una trilogía y su última película es furor: de cuál se trata

lo nuevo en netflix: asi es ¿estas ahi, dios? soy yo, margaret, la pelicula estreno del momento
play

Lo nuevo en Netflix: así es ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret, la película estreno del momento

Al reparto se suman nombres como: Jung Yoo-jin, Lee Shin-ki, Robert Maaser, Kang Ha-kyung y Lee Jun-young, quienes completan el cuadro de agentes, criminales y figuras diplomáticas que mueven los hilos de la historia.
play

De qué se trata Inthum, la película de espías que llegó a Netflix y es de lo más visto

Esta es la emocionante película con Oscar Martínez que llegó a Netflix y es furor.
play

Esta es la emocionante película con Oscar Martínez que llegó a Netflix y es furor: cómo se llama

El último gigante llegó a Netflix el 1° de abril.
play

Cuál es la trama de El último gigante, la película estreno de Netflix con Oscar Martínez

Una de esas joyas que circulan de boca en boca antes de convertirse en recomendación constante del algoritmo.
play

Esta serie de Netflix tiene solo 8 capítulos y está causando sorpresa en todos los usuarios: cómo se llama

últimas noticias

Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo justificó los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno: "No hay nada ilegal"

Hace 16 minutos
La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Hace 19 minutos
Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

Santa Fe: cómo es el protocolo para que la escuela de San Cristóbal retome las clases tras el ataque a tiros

Hace 28 minutos
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Caputo defendió a Adorni en medio del escándalo: "Opino bárbaro de él"

Hace 53 minutos
Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Maduro publicó un mensaje desde la cárcel y pidió "unidad, diálogo, reconciliación y paz"

Hace 1 hora