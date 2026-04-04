Esta serie de Netflix tiene solo 8 capítulos y está causando sorpresa en todos los usuarios: cómo se llama Producción canadiense que pasó casi desapercibida en su estreno pero que el algoritmo no para de recomendar. + Seguir en







Una de esas joyas que circulan de boca en boca antes de convertirse en recomendación constante del algoritmo. Interconectados

Interconectados es uno de esos fenómenos silenciosos que terminan apareciendo en todas partes. La serie canadiense de 2025 fue incorporada al catálogo de Netflix de manera discreta, pero el público la encontró por su cuenta y como respuesta tiene un 79% de aprobación en plataformas de valoración.

La propuesta busca construir emoción desde lo cotidiano. Sus ocho episodios siguen a cuatro personas en Nueva York que no tienen ningún punto de contacto hasta que una pérdida significativa en cada una de sus vidas desencadena un efecto dominó que las conecta de maneras inesperadas. Sin giros espectaculares ni dramatismo forzado, la serie acumula momentos pequeños que generan un fuerte impacto.

Su formato breve y un elenco con caras reconocibles para quienes siguen series como The Wire, Archivo 81 o Pequeñas Mentirosas explican en buena medida por qué tiene buena aceptación. En un catálogo cada vez más saturado, Interconectados encontró su lugar precisamente por no competir con las producciones más ruidosas, sino por ofrecer una historia que se siente real y cercana.

Interconectados Interconectados Sinopsis de Interconectados, la serie que volvió a ser furor en Netflix Cuatro personas viven en la misma ciudad de Nueva York sin cruzarse jamás. Sus rutinas, sus mundos y sus vínculos no tienen ningún punto en común hasta que cada una de ellas atraviesa una pérdida que lo cambia todo. Ese quiebre simultáneo actúa como detonante de una cadena de consecuencias que ninguno anticipó, ya que las decisiones de uno empiezan a repercutir en la vida del otro.

El ritmo de la serie es pausado, pero cada escena carga con un peso que se acumula episodio a episodio. No hay villanos ni héroes, solo personas tomando decisiones pequeñas con grandes consecuencias. La narración construye sus vínculos con paciencia, sin apresurarse a dar a concoer las conexiones, y esa contención es precisamente lo que hace que el impacto final resulte tan genuino.

Interconectados Interconectados Tráiler de Interconectados Embed - INTERCONETADOS Trailer SUBTITULADO / RIPPLE Trailer [HD] Netflix Reparto de Interconectados Frankie Faison (The Wire)

Julia Chan (Archivo 81)

Ian Harding (Pequeñas Mentirosas)

Sydney Agudong (Lilo y Stitch)