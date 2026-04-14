14 de abril de 2026 Inicio
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A pesar del bloqueo de EEUU al estrecho de Ormuz, el petróleo cae por debajo de los u$s100

Tras el fuerte salto de las últimas semanas por el conflicto en Medio Oriente, el crudo muestra una leve baja en la apertura del martes.

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El petróleo abre el martes con leve baja mientras siguen las negociaciones por el estrecho de Ormuz

El petróleo abre el martes con leve baja mientras siguen las negociaciones por el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo registró una leve caída después de semanas de escalada. El barril de Brent, referencia en Europa, retrocede cerca de un 0,5% y se ubica por encima de los 98,8 dólares en las primeras horas del día, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, cae casi un 1% hasta los 97,6 dólares.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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La baja, moderada pero significativa en el contexto actual, responde a la expectativa de que se reactiven las negociaciones entre el gobierno estadounidense e iraní, en busca de consolidar el alto el fuego temporal que rige desde la semana pasada.

Sin embargo, el escenario sigue siendo frágil. El bloqueo impulsado por Estados Unidos en torno al estratégico estrecho de Ormuz continúa presionando sobre los mercados, que se mantienen en estado de alerta ante cualquier escalada.

Este martes, las gestiones diplomáticas siguen abiertas. Si bien no hay confirmaciones oficiales sobre una nueva ronda formal, distintas fuentes coinciden en que los contactos continúan y que podría haber avances en los próximos días. Pakistán, que ya había oficiado como mediador, volvió a ofrecerse como sede para un eventual encuentro.

En ese marco, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, volvió a poner el foco sobre Irán al señalar que la responsabilidad de avanzar en un acuerdo recae sobre Teherán, luego de que las últimas conversaciones terminaran sin resultados concretos.

El conflicto, iniciado a fines de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, ya dejó miles de víctimas y mantiene en vilo tanto a la región como a la economía global. Aunque el mercado petrolero muestra este martes un leve alivio, la volatilidad sigue siendo la regla en un escenario atravesado por la incertidumbre.

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