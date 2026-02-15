15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Como afecta la reforma laboral a los monotributistas de ARCA

La Cámara alta aprobó en primera instancia la iniciativa oficial que reforma el régimen laboral e incorpora modificaciones destinadas a los monotributistas.

Por
Cuáles son los cambios en el monotributo de ARCA con la reforma laboral.

Cuáles son los cambios en el monotributo de ARCA con la reforma laboral.

  • El oficialismo logró en el Senado la media sanción de la reforma laboral con 42 votos a favor y 30 en contra, marcando su primer triunfo legislativo del año.
  • El proyecto modifica el encuadre de los monotributistas y elimina la presunción automática de relación laboral por facturación de servicios.
  • Se crea la figura del trabajador independiente con hasta tres colaboradores, sin que se configure vínculo de dependencia.
  • La inscripción ante ARCA será prueba del tipo de vínculo y se actualizan escalas y cuotas, buscando reducir litigios y dar previsibilidad a las empresas.

El oficialismo obtuvo este jueves en el Senado su primer logro parlamentario del año al conseguir la media sanción del proyecto de reforma laboral. La iniciativa fue aprobada con 42 votos a favor y 30 en contra, sin abstenciones, un resultado que le otorga al Gobierno un respaldo político significativo para impulsar su agenda económica y social en el arranque del año legislativo.

La decisión forma parte de una estrategia de control fiscal y financiero orientada a prevenir maniobras de evasión impositiva y posibles operaciones de lavado de dinero.
Te puede interesar:

ARCA definió quiénes no podrán usar la tarjeta, hacer transferencias o usar billeteras virtuales en 2026: a qué se debe

Entre los cambios incluidos en el texto aprobado, uno de los aspectos más controvertidos es el referido al régimen de monotributo. La propuesta apunta a redefinir el encuadre de los trabajadores independientes frente a las empresas, modificando criterios vinculados a la dependencia técnica y económica que hoy se utilizan para determinar la existencia de una relación laboral.

arca

Hasta ahora, la normativa habilitaba a que un monotributista que cumpliera horarios fijados, recibiera órdenes directas y formara parte de la estructura funcional de una organización pudiera reclamar el reconocimiento de un vínculo de trabajo formal. El nuevo proyecto, en cambio, busca acotar esas interpretaciones en los casos de facturación mensual de servicios, lo que abre un debate en torno al alcance de la protección laboral para quienes se desempeñan bajo esta modalidad.

Qué cambios tendrá el monotributo de ARCA con la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral aprobado en primera instancia por el Senado plantea un giro sustancial en el encuadre de los trabajadores independientes frente a las empresas. El eje del cambio es la supresión de la presunción de relación laboral para quienes facturan sus servicios a través de la Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Hasta ahora, cuando un monotributista cumplía horarios establecidos y recibía directivas directas, la Justicia tendía a considerar que existía un vínculo laboral encubierto. Con la nueva redacción, la prestación bajo este régimen no implicará, por sí sola, dependencia, lo que reduce la posibilidad de reclamar indemnizaciones por despido.

ARCA

En paralelo, la iniciativa incorpora la figura del trabajador independiente con colaboradores. Este esquema permite que un monotributista sume hasta tres colaboradores también independientes para desarrollar una actividad productiva, sin que se configure relación de dependencia entre ellos ni con la firma contratante. El sistema prevé el pago de una cuota mensual integrada que contempla los aportes a la seguridad social, con la intención de formalizar modalidades de trabajo flexible que hasta ahora operaban en un área de indefinición normativa o informalidad.

Por último, la reforma introduce cambios en materia de registración y costos. Se establece que la inscripción ante ARCA constituirá prueba suficiente del tipo de vínculo, lo que simplifica procedimientos administrativos pero traslada mayor responsabilidad al contribuyente respecto de su cobertura previsional. Con la actualización de escalas y cuotas prevista para febrero de 2026 —desde montos cercanos a $42.000 en la categoría A hasta cifras que superan el millón de pesos en la categoría K— el nuevo marco apunta a otorgar mayor previsibilidad a las empresas al momento de contratar servicios profesionales y reducir el riesgo de litigios laborales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Así será el control que ARCA endureció para billeteras virtuales que tengan moneda extranjera o criptomoneda

Qué coberturas médicas tiene el monotributo de ARCA para los contribuyentes.

Cuáles son todas las obras sociales habilitadas para el monotributo de ARCA en febrero 2026

Modificaciones en ARCA.

Cuáles son las nuevas definiciones en las multas y los plazos de prescripción que tiene ARCA en febrero 2026

que control tiene arca en 2026 para las billeteras virtuales y que debes saber

Qué control tiene ARCA en 2026 para las billeteras virtuales y qué debés saber

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

Como podés afiliarte a una obra social como monotributista y qué opciones tiene ARCA en febrero 2026

El Gobierno compró unos u$s214 millones y volvió a engrosar las reservas.

El Gobierno logró colocar más de $9 billones en la primera licitación de la deuda de febrero

Rating Cero

Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix
play

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

La serie que sorprende en Netflix con una mirada gastronómica.
play

Esta serie de reality pastelero llegó a Netflix por una fecha en especial y alcanzó las tendencias: de cuál se trata

Bad Bunny agotó tres estadios River

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales.

Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín

últimas noticias

El gesto de Adam Bareiro que ilusiona a los hinchas de Boca con una posible llegada al club

Mientras negocia para llegar a Boca, Adam Bareiro le dedicó un gesto a Riquelme

Hace 9 minutos
Control Orientado quiere su lugar en el fútbol argentino.

La particular historia de Control Orientado, el equipo que quiere dar sus primeros pasos en el fútbol argentino

Hace 12 minutos
El clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes se jugará este domingo 15 de febrero a las 17

Gimnasia y Estudiantes chocan en el clásico platense

Hace 14 minutos
Actualmente cuenta con un perfil atlético que se mantiene con entrenamientos casi diarios.

La impresionante transformación de uno de los actores del universo Marvel: es una roca de músculos

Hace 19 minutos
play
Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

Hace 31 minutos