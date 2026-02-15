Como afecta la reforma laboral a los monotributistas de ARCA La Cámara alta aprobó en primera instancia la iniciativa oficial que reforma el régimen laboral e incorpora modificaciones destinadas a los monotributistas. Por + Seguir en







Cuáles son los cambios en el monotributo de ARCA con la reforma laboral.

El oficialismo logró en el Senado la media sanción de la reforma laboral con 42 votos a favor y 30 en contra, marcando su primer triunfo legislativo del año.

El proyecto modifica el encuadre de los monotributistas y elimina la presunción automática de relación laboral por facturación de servicios.

Se crea la figura del trabajador independiente con hasta tres colaboradores, sin que se configure vínculo de dependencia.

La inscripción ante ARCA será prueba del tipo de vínculo y se actualizan escalas y cuotas, buscando reducir litigios y dar previsibilidad a las empresas. El oficialismo obtuvo este jueves en el Senado su primer logro parlamentario del año al conseguir la media sanción del proyecto de reforma laboral. La iniciativa fue aprobada con 42 votos a favor y 30 en contra, sin abstenciones, un resultado que le otorga al Gobierno un respaldo político significativo para impulsar su agenda económica y social en el arranque del año legislativo.

Entre los cambios incluidos en el texto aprobado, uno de los aspectos más controvertidos es el referido al régimen de monotributo. La propuesta apunta a redefinir el encuadre de los trabajadores independientes frente a las empresas, modificando criterios vinculados a la dependencia técnica y económica que hoy se utilizan para determinar la existencia de una relación laboral.

arca Hasta ahora, la normativa habilitaba a que un monotributista que cumpliera horarios fijados, recibiera órdenes directas y formara parte de la estructura funcional de una organización pudiera reclamar el reconocimiento de un vínculo de trabajo formal. El nuevo proyecto, en cambio, busca acotar esas interpretaciones en los casos de facturación mensual de servicios, lo que abre un debate en torno al alcance de la protección laboral para quienes se desempeñan bajo esta modalidad.

Qué cambios tendrá el monotributo de ARCA con la reforma laboral El proyecto de reforma laboral aprobado en primera instancia por el Senado plantea un giro sustancial en el encuadre de los trabajadores independientes frente a las empresas. El eje del cambio es la supresión de la presunción de relación laboral para quienes facturan sus servicios a través de la Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Hasta ahora, cuando un monotributista cumplía horarios establecidos y recibía directivas directas, la Justicia tendía a considerar que existía un vínculo laboral encubierto. Con la nueva redacción, la prestación bajo este régimen no implicará, por sí sola, dependencia, lo que reduce la posibilidad de reclamar indemnizaciones por despido.

ARCA En paralelo, la iniciativa incorpora la figura del trabajador independiente con colaboradores. Este esquema permite que un monotributista sume hasta tres colaboradores también independientes para desarrollar una actividad productiva, sin que se configure relación de dependencia entre ellos ni con la firma contratante. El sistema prevé el pago de una cuota mensual integrada que contempla los aportes a la seguridad social, con la intención de formalizar modalidades de trabajo flexible que hasta ahora operaban en un área de indefinición normativa o informalidad.