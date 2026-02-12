12 de febrero de 2026 Inicio
Como podés afiliarte a una obra social como monotributista y qué opciones tiene ARCA en febrero 2026

Hay que tener en cuenta que, desde diciembre de 2024, rige el registro obligatorio de obras sociales habilitadas para pequeños contribuyentes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.

 

  • El Monotributo, incluye dentro de su cuota mensual el pago obligatorio de aportes para obra social. Es decir, toda persona inscripta en el régimen ya aporta automáticamente a una cobertura médica básica y puede elegir la entidad de salud que mejor se adapte a sus necesidades.
  • En la actualidad, a febrero de 2026, hay 41 entidades que incorporan a inscriptos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
  • Los monotributistas que ya derivaban sus aportes a prepagas no incluidas en el registro oficial pueden mantener su cobertura vigente, ya que los contratos firmados con anterioridad siguen siendo válidos.
  • El monotributista puede adherir al grupo familiar, abonando un adicional por cada integrante. También es posible unificar aportes con el cónyuge, siempre que ambos estén afiliados a la misma obra social.

El monotributo incluye dentro de su cuota mensual el pago obligatorio de aportes para obra social. Es decir, toda persona inscripta en el régimen ya aporta automáticamente a una cobertura médica básica y puede elegir la entidad de salud que mejor se adapte a sus necesidades, entre aquellas que aceptan formalmente afiliados bajo este régimen. En la actualidad, a febrero de 2026, hay 41 entidades que incorporan a inscriptos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  
Hay que tener en cuenta que, desde diciembre de 2024, rige el registro obligatorio de obras sociales habilitadas para monotributistas, creado por el Decreto 955/2024. El sistema establece que solo las entidades registradas podrán brindar cobertura médica a quienes tributen bajo el monotributo.

Cuáles son las obras sociales disponibles en ARCA para el monotributo

Los monotributistas que ya derivaban sus aportes a prepagas no incluidas en el registro oficial pueden mantener su cobertura vigente, ya que los contratos firmados con anterioridad siguen siendo válidos.

Sin embargo, los nuevos monotributistas solo podrán afiliarse a obras sociales que figuren en el listado oficial. Antes era posible derivar aportes a una prepaga a través de una obra social intermediaria (lo que se conocía como triangulación), pero esa opción fue eliminada con el nuevo decreto.

Desde entonces, el pago del monotributo queda directamente vinculado a la obra social seleccionada. Si esta no brinda cobertura en la zona de residencia, el afiliado puede quedar con servicios limitados o sin acceso completo.

De acuerdo con el registro actualizado por la Superintendencia de Servicios de Salud, 41 obras sociales están habilitadas para afiliar monotributistas en diciembre de 2025. El listado completo, actualizado al 29 de noviembre, es el siguiente:

  • Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
  • Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
  • Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
  • Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
  • Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
  • Obra Social de la Prevención y la Salud
  • Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
  • Obra Social de Operadores Cinematográficos
  • Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
  • Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina
  • Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
  • Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
  • Obra Social de Músicos
  • Obra Social de Comisarios Navales
  • Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
  • Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
  • Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
  • Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
  • Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
  • Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
  • Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
  • Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
  • Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina
  • Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
  • Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
  • Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
  • Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
  • Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
  • Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
  • Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
  • Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
  • Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
  • Obra Social de Dirección (OSDO)
  • Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
  • Mutual Médica Concordia
  • Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
  • MET–Córdoba S.A.
  • Asociación Mutual del Control Integral
  • Administración Recursos para Salud S.A.
  • Amsterdam Salud S.A.

La novedad a comienzos de 2026 fue la incorporación al listado de Amsterdam Salud SA. A principios de febrero, no hubo cambios.

Monotributo
Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

Así es el trámite para las obras sociales del monotributo de ARCA

Para gestionar la afiliación a la obra social elegida, se requiere presentar la siguiente documentación:

  • Original y copia del último comprobante de pago del monotributo, con el componente de obra social incluido.
  • DNI original y copia.
  • Formulario 184/F, disponible en el portal de monotributo como constancia de alta.
  • Formulario 152, la credencial de pago, descargable desde la Superintendencia de Servicios de Salud.
  • Declaración jurada 300/97, que debe presentarse en una oficina de ANSES.

Además, el monotributista puede adherir al grupo familiar, abonando un adicional por cada integrante. También es posible unificar aportes con el cónyuge, siempre que ambos estén afiliados a la misma obra social.

Monotributo
Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

