Como podés afiliarte a una obra social como monotributista y qué opciones tiene ARCA en febrero 2026

Hay que tener en cuenta que, desde diciembre de 2024, rige el registro obligatorio de obras sociales habilitadas para pequeños contribuyentes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.

El monotributo incluye dentro de su cuota mensual el pago obligatorio de aportes para obra social. Es decir, toda persona inscripta en el régimen ya aporta automáticamente a una cobertura médica básica y puede elegir la entidad de salud que mejor se adapte a sus necesidades, entre aquellas que aceptan formalmente afiliados bajo este régimen. En la actualidad, a febrero de 2026 , hay 41 entidades que incorporan a inscriptos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

Hay que tener en cuenta que, desde diciembre de 2024 , rige el registro obligatorio de obras sociales habilitadas para monotributistas, creado por el Decreto 955/2024 . El sistema establece que solo las entidades registradas podrán brindar cobertura médica a quienes tributen bajo el monotributo.

Los monotributistas que ya derivaban sus aportes a prepagas no incluidas en el registro oficial pueden mantener su cobertura vigente, ya que los contratos firmados con anterioridad siguen siendo válidos.

Sin embargo, los nuevos monotributistas solo podrán afiliarse a obras sociales que figuren en el listado oficial . Antes era posible derivar aportes a una prepaga a través de una obra social intermediaria (lo que se conocía como triangulación), pero esa opción fue eliminada con el nuevo decreto.

Desde entonces, el pago del monotributo queda directamente vinculado a la obra social seleccionada . Si esta no brinda cobertura en la zona de residencia, el afiliado puede quedar con servicios limitados o sin acceso completo.

De acuerdo con el registro actualizado por la Superintendencia de Servicios de Salud, 41 obras sociales están habilitadas para afiliar monotributistas en diciembre de 2025. El listado completo, actualizado al 29 de noviembre, es el siguiente:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Músicos

Obra Social de Comisarios Navales

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria

MET–Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

La novedad a comienzos de 2026 fue la incorporación al listado de Amsterdam Salud SA. A principios de febrero, no hubo cambios.

Así es el trámite para las obras sociales del monotributo de ARCA

Para gestionar la afiliación a la obra social elegida, se requiere presentar la siguiente documentación:

Original y copia del último comprobante de pago del monotributo, con el componente de obra social incluido.

DNI original y copia.

Formulario 184/F, disponible en el portal de monotributo como constancia de alta.

Formulario 152, la credencial de pago, descargable desde la Superintendencia de Servicios de Salud.

Declaración jurada 300/97, que debe presentarse en una oficina de ANSES.

Además, el monotributista puede adherir al grupo familiar, abonando un adicional por cada integrante. También es posible unificar aportes con el cónyuge, siempre que ambos estén afiliados a la misma obra social.