Cuál es el monto mínimo que podés pagar en el monotributo de ARCA en febrero 2026

La actualización semestral del régimen simplificado ya rige en febrero y redefine cuotas, topes de facturación y vencimientos.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

 

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en vigencia los nuevos importes del monotributo correspondientes al período de febrero a agosto de 2026.
  • El esquema refleja la actualización automática prevista por ley y se apoya en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025.
  • El ajuste modifica el monto mensual que pagan los monotributistas y redefine los límites de ingresos brutos anuales, una variable clave para sostener o redefinir la categoría de acuerdo al ingreso de cada contribuyente.
  • La brecha entre servicios y comercio vuelve a marcar diferencias fuertes en las categorías más altas, con un costo fiscal mucho más exigente para quienes no venden bienes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en vigencia los nuevos importes del monotributo correspondientes al período de febrero a agosto de 2026. El esquema refleja la actualización automática prevista por ley y se apoya en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  
Cuáles son los nuevos topes y a cuánto llega la cuota de cada categoría del monotributo de ARCA en febrero 2026

El ajuste modifica el monto mensual que pagan los monotributistas y redefine los límites de ingresos brutos anuales, una variable clave para sostener o redefinir la categoría de acuerdo al ingreso de cada contribuyente.

Qué categoría del monotributo de ARCA paga menos en febrero 2026

La revisión semestral elevó los topes de facturación de acuerdo a los siguientes límites máximos de ingresos anuales:

  • Categoría A: hasta $10.277.988,13.
  • Categoría B: hasta $15.058.447,71.
  • Categoría C: hasta $21.113.696,52.
  • Categoría D: hasta $26.212.853,42.
  • Categoría E: hasta $30.833.964,37.
  • Categoría F: hasta $38.642.048,36.
  • Categoría G: hasta $46.211.109,37.
  • Categoría H: hasta $70.113.407,33.
  • Categoría I: hasta $78.479.211,62.
  • Categoría J: hasta $89.872.640,30.
  • Categoría K: hasta $108.357.084,05.

Estos valores definen la permanencia dentro del régimen simplificado y funcionan como barrera previa al salto al régimen general.

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

Cuáles son las escalas del monotributo de ARCA en febrero 2026

El impacto más visible de la actualización aparece en la cuota mensual (la suma entre el impuesto integrado y el componente previsional).

ARCA difundió los valores completos, que ya rigen para este mes:

  • Categoría A: $4.780,46 (servicios) / $4.780,46 (ventas).
  • Categoría B: $9.082,88 (servicios) / $9.082,88 (ventas).
  • Categoría C: $15.616,17 (servicios) / $14.341,38 (ventas).
  • Categoría D: $25.495,79 (servicios) / $23.742,95 (ventas).
  • Categoría E: $47.804,60 (servicios) / $37.924,28 (ventas).
  • Categoría F: $67.245,13 (servicios) / $49.398,08 (ventas).
  • Categoría G: $122.379,76 (servicios) / $61.189,87 (ventas).
  • Categoría H: $350.567,04 (servicios) / $175.283,51 (ventas).
  • Categoría I: $697.150,35 (servicios) / $278.860,14 (ventas).
  • Categoría J: $836.580,42 (servicios) / $334.632,18 (ventas).
  • Categoría K: $1.171.212,59 (servicios) / $390.404,20 (ventas).

La brecha entre servicios y comercio vuelve a marcar diferencias fuertes en las categorías más altas, con un costo fiscal mucho más exigente para quienes no venden bienes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.

