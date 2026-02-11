Cuál es el monto mínimo que podés pagar en el monotributo de ARCA en febrero 2026 La actualización semestral del régimen simplificado ya rige en febrero y redefine cuotas, topes de facturación y vencimientos. Por + Seguir en







Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido. Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en vigencia los nuevos importes del monotributo correspondientes al período de febrero a agosto de 2026.

El esquema refleja la actualización automática prevista por ley y se apoya en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025.

El ajuste modifica el monto mensual que pagan los monotributistas y redefine los límites de ingresos brutos anuales, una variable clave para sostener o redefinir la categoría de acuerdo al ingreso de cada contribuyente.

La brecha entre servicios y comercio vuelve a marcar diferencias fuertes en las categorías más altas, con un costo fiscal mucho más exigente para quienes no venden bienes. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en vigencia los nuevos importes del monotributo correspondientes al período de febrero a agosto de 2026. El esquema refleja la actualización automática prevista por ley y se apoya en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025.

El ajuste modifica el monto mensual que pagan los monotributistas y redefine los límites de ingresos brutos anuales, una variable clave para sostener o redefinir la categoría de acuerdo al ingreso de cada contribuyente.

Qué categoría del monotributo de ARCA paga menos en febrero 2026 La revisión semestral elevó los topes de facturación de acuerdo a los siguientes límites máximos de ingresos anuales:

Categoría A: hasta $10.277.988,13.

Categoría B: hasta $15.058.447,71.

Categoría C: hasta $21.113.696,52.

Categoría D: hasta $26.212.853,42.

Categoría E: hasta $30.833.964,37.

Categoría F: hasta $38.642.048,36.

Categoría G: hasta $46.211.109,37.

Categoría H: hasta $70.113.407,33.

Categoría I: hasta $78.479.211,62.

Categoría J: hasta $89.872.640,30.

Categoría K: hasta $108.357.084,05. Estos valores definen la permanencia dentro del régimen simplificado y funcionan como barrera previa al salto al régimen general.

Monotributo Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto. ARCA Cuáles son las escalas del monotributo de ARCA en febrero 2026 El impacto más visible de la actualización aparece en la cuota mensual (la suma entre el impuesto integrado y el componente previsional).