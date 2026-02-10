10 de febrero de 2026 Inicio
Cuáles son los nuevos topes y a cuánto llega la cuota de cada categoría del monotributo de ARCA en febrero 2026

El organismo recaudador aplicó un ajuste en todas las categorías. Conocé los montos actualizados y los límites de ingresos para evitar multas.

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha la primera gran actualización del año para el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
  • Este ajuste, que entra en vigencia con el calendario de pagos de febrero de 2026, responde a la actualización automática de las escalas y montos de facturación bruta anual, así como de las cuotas mensuales que deben abonar los trabajadores independientes en Argentina.
  • Para los millones de monotributistas distribuidos en todo el país, esta noticia llega en un momento clave de la planificación financiera.
  • El pago mensual del Monotributo se compone del impuesto integrado, el aporte previsional (SIPA) y la obra social. Tras la actualización del 14,3% basada en la inflación del último semestre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha la primera gran actualización del año para el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Este ajuste, que entra en vigencia con el calendario de pagos de febrero de 2026, responde a la actualización automática de las escalas y montos de facturación bruta anual, así como de las cuotas mensuales que deben abonar los trabajadores independientes en Argentina. El incremento busca equilibrar la carga impositiva en un contexto de variaciones de precios, permitiendo que los contribuyentes no salten de categoría de forma prematura ante la inflación.

Qué monto debe pagar cada categorías del monotributo de ARCA en febrero 2026

Para los millones de monotributistas distribuidos en todo el país, esta noticia llega en un momento clave de la planificación financiera. Es fundamental entender que el incremento no es discrecional, sino que está atado a la movilidad de las variables económicas que rigen el sistema tributario nacional. De esta manera, quienes forman parte de los escalafones más bajos del esquema deberán revisar sus comprobantes de pago y facturación acumulada para garantizar que se encuentran encuadrados de manera correcta ante el fisco, evitando posibles sanciones o recategorizaciones de oficio.

Cuál es el monto mensual de cada categoría de ARCA en febrero 2026

El pago mensual del Monotributo se compone del impuesto integrado, el aporte previsional (SIPA) y la obra social. Tras la actualización del 14,3% basada en la inflación del último semestre, los montos totales para servicios y venta de bienes quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Categoría A: $42.386,74 (tanto servicios como bienes).
  • Categoría B: $48.250,78 (tanto servicios como bienes).
  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes).
  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes).
  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes).
  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes).
  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes).
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes).
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes).
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes).
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes).

Cuáles son los topes de ingreso para cada categorías del monotributo de ARCA en febrero 2026

Junto con el aumento de la cuota, ARCA elevó los límites máximos de ingresos brutos permitidos para cada escalón. Estos valores son los que determinan si el contribuyente puede permanecer en el régimen simplificado o si debe pasar al Régimen General:

  • Categoría A: hasta $10.277.988,13.
  • Categoría B: hasta $15.058.447,71.
  • Categoría C: hasta $21.113.696,52.
  • Categoría D: hasta $26.212.853,42.
  • Categoría E: hasta $30.833.964,37.
  • Categoría F: hasta $38.642.048,36.
  • Categoría G: hasta $46.211.109,37.
  • Categoría H: hasta $70.113.407,33.
  • Categoría I: hasta $78.479.211,62.
  • Categoría J: hasta $89.872.640,30.
  • Categoría K: hasta $108.357.084,05.

Es vital que cada contribuyente verifique sus movimientos bancarios y facturación electrónica, ya que ARCA realiza cruces automáticos de datos. Superar estos límites sin realizar la recategorización correspondiente puede derivar en multas equivalentes al 50% del impuesto omitido y el pase automático a Responsable Inscripto.

Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.

