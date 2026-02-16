16 de febrero de 2026 Inicio
Cuál es la fecha clave de febrero 2026 que deben conocer los monotributistas de ARCA

ARCA recordó que el 20 vence el pago mensual del Monotributo, ya con los valores actualizados tras la recategorización realizada en febrero.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

  • La recategorización semestral que realizaron los monotributistas a comienzos de febrero, el 20 se convierte en una fecha clave dentro del calendario de ARCA.
  • El proceso de recategorización tuvo como fecha límite el 5 de febrero de 2026 y alcanzó a todos los contribuyentes inscriptos en el régimen.
  • El Monotributo se abona hasta el día 20 de cada mes. Si la fecha coincide con un feriado o fin de semana, el vencimiento se traslada al primer día hábil siguiente.
  • ARCA estableció que los monotributistas de todas las categorías deben utilizar exclusivamente medios electrónicos para cumplir con el pago.

Luego de la recategorización semestral que realizaron los monotributistas a comienzos de febrero, el 20 se convierte en una fecha clave dentro del calendario de ARCA. Ese día vence el pago mensual del Monotributo, ya con los valores actualizados según la nueva categoría declarada.

Como afecta la reforma laboral a los monotributistas de ARCA

El proceso de recategorización tuvo como fecha límite el 5 de febrero de 2026 y alcanzó a todos los contribuyentes inscriptos en el régimen. A partir de esa actualización, se modificaron las cuotas mensuales que cada monotributista deberá abonar en función de su facturación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Qué fecha es y qué deben saber los monotributistas de ARCA en febrero 2026

El Monotributo se abona hasta el día 20 de cada mes. Si la fecha coincide con un feriado o fin de semana, el vencimiento se traslada al primer día hábil siguiente. La cuota incluye el componente impositivo, los aportes jubilatorios y la obra social.

ARCA estableció que los monotributistas de todas las categorías deben utilizar exclusivamente medios electrónicos para cumplir con el pago. El pago presencial únicamente está habilitado para monotributistas sociales, asociados a cooperativas de trabajo y trabajadores independientes promovidos.

Para verificar si el pago fue correctamente imputado o si existen deudas pendientes, los contribuyentes pueden ingresar con clave fiscal al servicio “Cuenta corriente de monotributistas y autónomos (CCMA)”. Desde allí es posible consultar saldos, intereses y generar volantes de pago.

Con la recategorización ya realizada y los nuevos importes en vigencia, el 20 marca el primer vencimiento con las cuotas actualizadas, por lo que se convierte en una fecha central para evitar intereses o inconvenientes en la situación fiscal.

